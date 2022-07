‚Musíte vědět, co od tábora chcete a co je pro dítě vhodné.‘ V Česku je o letní tábory velký zájem

O letní dětské tábory je letos velký zájem. V posledních dvou letech ale táborníky omezovala covidová opatření. Letos se už obejdou bez povinných preventivních testů na koronavirus. A třeba i proto se o letošních prázdninách odhodlali vyjet i děti, které nikdy dřív na táborech nebyly. Větších akcí, které musí pořadatelé hlásit hygienickým stanicím, bude víc než 2400 a přivítají 160 tisíc táborníků. Nejvíc jich vyrazí na jih Čech. Praha 11:52 6. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Důležité je, aby rodiče věděli, co od tábora chtějí a jaké prostředí je pro jejich dítě vhodné | Foto: René Volfík | Zdroj: René Volfík

Podle předsedy představenstva Asociace dětské rekreace Miroslava Topinky se dají místa na táborech stále ještě najít, je to už ale docela obtížné. Nemusíme se ale bát, že na děti zbývají jen méně kvalitní tábory, tuto možnost Topinka vyloučil.

Nejlepší cesta k hledání dobrého tábora podle něj vede přes reference někoho, kdo už na něm byl, můžeme pak vybrat i tábor, na který jsme sami v dětství jezdili.

„A pak samozřejmě i na internetu máte spoustu informací, protože každý provozovatel tábora, pokud to dělá pořádně, tak se snaží prezentovat to, že ten tábor je opravdu pěkný a ukáže vám, co s těmi dětmi dělá, jak to tam vypadá, kam je vozí a tak dále,“ dodává pro Radiožurnál Topinka.

Důležité podle něj je, aby rodiče věděli, co od tábora chtějí. „Nikde není psáno, že tábor na zelené louce, kde nemáte elektřinu, kde chodíte na latrínu do lesa, že musí být špatný. Ale vy musíte vědět, jaké máte dítě, jestli takovéto prostředí je pro něj vhodné,“ popisuje.

„Naopak, i kdyby ten tábor byl, když to přeženu, v pětihvězdičkovém hotelu, tak to ještě samo o sobě nezaručuje, že ten tábor bude dobrý,“ vysvětluje předseda Asociace dětské rekreace.

Tábory a hygiena

Typem tábora je ovlivněno také to, jaké jídlo na místě děti dostanou. „Pokud máte tenhle tábor na zelené louce, tak tam je to samozřejmě založené na tom, že ty děti se účastní. Pokud máte tábor ve velkém ubikačním zařízení, kde už máte za sebou profesionální kuchyni se vším všudy, tak tam už se to příliš nepředpokládá,“ uvádí Topinka.

Při kontrole tábora z hygienické stanice je podle něj klíčové, aby měli organizátoři v pořádku všechny doklady, například rozbor vody. Také je potřeba mít akci správně nahlášenou.

Důležité jsou také správné dokumenty o zdraví dětí, například posudky od lékaře nebo doklady o očkování. „V táboře musíte dodržovat také základní návyky, obecně pořádek a hlavně hygiena v kuchyni,“ dodává Miroslav Topinka.