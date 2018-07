Američan se přes internet učí česky. Pomáhá mu Kovy, Český rozhlas i komentáře pod videi

„Učím se tady česky sám,“ píše se v profilu Gavina Roye, amerického youtubera, který se už rok a půl zdokonaluje v našem národním jazyce. Stačí mu k tomu především komunikace s Čechy přes internet. Vedle toho ale sleduje například AZ Kvíz nebo produkci tuzemské youtuberské scény. Ne náhodou proto byla vůbec první knihou, kterou přečetl v češtině, zrovna autobiografie Karla Kováře alias Kovyho. Video Praha / Fort Collins (USA) 8:40 25. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Ty vole, skloňování!“ zvolává ve videu s lehkým přízvukem Američan a chytá se za hlavu. Mluví zrovna v češtině o tom, že pochází z Fort Collins, což je zhruba hodinu od hlavního města státu Colorado, a nahlas přemýšlí, do jakého pádu dát slovo město. Od hlavního město, nebo města?

Gavin Roy letos oslavil třicáté narozeniny. Čeština je už třetím cizím jazykem, který se rozhodl naučit plynule. Na škole studoval španělštinu, ale jak přiznává, byl to pro něj jen další předmět – jako třeba matematika. V roce 2014 se pak před mistrovstvím světa ve fotbale naučil pár frází v portugalštině. Do jazyka se ale zamiloval natolik, že se rozhodl pokračovat ve výuce.

O rok později si založil kanál na YouTube s názvem SmallAdvantages (v překladu Malé výhody), kde učí převážně Brazilce anglicky. K dnešnímu dni odebírá jeho videa kolem jednoho milionu a sto tisíc lidí.

Že si jako další jazyk zvolil Roy zrovna češtinu, považovali jeho přátelé za šílenství. Výběr to ale nebyl úplně náhodný.

„Chtěl jsem najít jazyk, který by nebyl románský. A z matčiny strany mám českou krev, takže jsem se chtěl tímto způsobem sblížit s touto stránkou mé minulosti,“ přiznává v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz, který byl pro jeho komfort veden v angličtině. Dodává přitom, že rozhodnutí pomohlo, že se v češtině také píše latinkou.

Jsi borec!

Nyní je to už rok a sedm měsíců, co se Roy učí česky. Ze všeho nejdříve začal s výslovností – a naučil se říkat ř. Motivovalo ho, že když to dokáže vyslovit dítě, tak on musí přece také. Následně přišla na řadu jeho tradiční výuková strategie: čtení učebnice, poslech a sledování českých médií a konverzace s rodilými mluvčími přes internet.

Za nejtěžší považuje skloňování. „Chci jen říct slovo flaška. Nechci už přemýšlet nad tím, jestli o ní mluvím ve třetím nebo třeba v sedmém pádě. Ale nakonec je to vlastně docela legrace,“ přiznává.

Pravidla už má za tu dobu celkem zažitá, i když je podle něj někdy problém vybavit si je v konverzaci. Z hlediska výuky se i přesto dostává do zábavnější části, kde se, jak říká, učí věci, které nejsou nutně v učebnicích – jako například neformální výrazy Pražáci a Brňáci, zvolání „ty jo“ nebo „ty brďo“ a fráze „jsi borec“. Množství podobných „špeků“ přitom nachází zejména v komentářové sekci pod svými videy na kanálu TadyGavin.

Ten přitom prvních pár měsíců své existence sloužil pouze k zaznamenávání pokroků v rámci jazykové studijní výzvy. Roy se ale rozhodl pokračovat dál a nyní zveřejňuje videa každý měsíc. Mezi diváky jsou nejčastěji Češi a Slováci, kteří v diskusi vyjadřují podporu Američanově odhodlání a píli.

Švejk, Harry Potter a Kovy

Aby si naposlouchal mluvenou češtinu, sleduje několik tuzemských youtuberů, jako jsou například Kovy nebo Jmenuju se Martin. Baví ho ale také Show Jana Krause, kde může pozorovat rozhovor dvou lidí bez toho, aby do něj nějak zasahoval, nebo soutěžní pořady typu Chcete být milionářem? či AZ Kvíz.

Pravidelně poslouchá Český rozhlas. Má také rád českou hudbu, třeba Xindla X, Jananas nebo Chinaski. Zaujal ho ale také náš předělávkový fenomén. „Fascinují mě písničky ze 60. a 70. let, které jsou předělávkami populárních amerických hitů. Těch mám stažených několik stovek,“ usmívá se Gavin Roy.

Co se týče čtení, začal tím, že si přečetl přeloženého Harryho Pottera. „Znal jsem příběh, věděl jsem, co se stane, a tím pádem chápal z kontextu, co ta slova znamenají,“ vysvětluje a dodává, že nerad při čtení používá slovník, protože to moc trvá a není to zábavné.

První ryze českou knihou, kterou celou přečetl, byla autobiografie youtubera Kovyho. Pomohlo mu, že pracuje s jednodušším jazykem. „V Kovyho knize jsem rozuměl asi 80 až 90 procentům slov v rámci kontextu,“ říká Američan. Dál ho podle svých slov čeká Deník moderního fotra. Jeho snem je si jednoho dne přečíst v originále Nesnesitelnou lehkost bytí od Milana Kundery a kompletního Švejka.

Humoristické postavě Jaroslava Haška už nicméně stačil věnovat jedno video. Když letos konečně zavítal do Čech, vydal se podle jeho příkladu pěšky z Českých Budějovic do Písku (tedy opačně, než šel Švejk). „Chtěl jsem vyjet mimo Prahu, kde nejsou turisti. Poznat venkov, zastavit se v hospodě, kde na mě budou mluvit pouze česky. Byl to spirituální zážitek, jedna z deseti nejlepších věcí, co jsem v životě podnikl,“ hodnotí svou túru Roy.

Učitelé češtiny ho údajně připravovali na to, že jsou Češi „kakabusové“. I když se prý v Praze lidé dívají více do země než na sebe navzájem, jsou ve výsledku velmi přátelští – a znalost češtiny, jakkoli nedokonalou, vždycky ocení. Jeho perfektní „přesně tak“ mu třeba ve Vodňanech vyneslo pivo zdarma.

„Lidé jsou nervózní, když musí otevřít pusu a mluvit. Když si to ale předtím zkusíte, nervozitu ztratíte a je to pak mnohem jednodušší. Lidé vám chtějí pomoct a vy se musíte ztrapnit. A konverzace online jsou tím správným místem na procvičení toho ztrapnění,“ říká Gavin Roy o studiu cizích jazyků a obecně dodává: „Že člověk nemá na učení jazyků čas, je chabá výmluva. To vždycky říkám svým studentům. Na věci, na kterých záleží, si totiž udělá čas každý.“