Tajemství žlutého listu: symbol jinanu spojuje nevšední místa karlovarských lesů

Po stopách jinanů se v roce 1999 vydal Martin Staněk z Karlových Varů. Při výletě na Jeskynní vyhlídku objevil dva žlutě namalované listy a chtěl přijít na jejich význam. „Napřed jsme se domnívali, že jde o značku Vontů, symboliku Stínadel a foglarovek. Ale nebylo to tak, to už dneska víme,“ vzpomíná Staněk při výstupu na Soví skálu nedaleko Doubí.

Nadace rodiny Vlčkových koupila chátrající usedlost Cibulka. Chce ji přeměnit na dětský hospic Číst článek

Listy jsou namalované na skalách, kmenech stromů nebo zdech starých staveb. Vždy jsou vyvedené jasně žlutou barvou. Ty starší už ale postupně mizí s tím, jak působí povětrnostní vlivy. Není žádné konkrétní místo, kde by měly být, směje se Martin nad roky, které strávil pátráním po rozsáhlých lesích. „Jde o hrady, staré rozhledny, papírny, hradiště. Prostě všechno to hezké, co tu v kraji máme.“

S přáteli už objevili přes 200 značek. Všechny jsou v okruhu 50 kilometrů od Karlových Varů. Celkem jich ale je přes 300. Každý nový nález objevitel zaměří pomocí souřadnic GPS, vyfotí se s ním a fotkou se pochlubí na společné facebookové skupině. Každý z hledačů si vede dva seznamy – listů, které navštívil a těch, které sám jako první objevil.

Většina takzvaných žluťásků má u sebe ještě další znak - například písmeno nebo šipku. „Takže pak následuje další pátrací akce. Dopátrat se, co to označení znamená. Není to jen o tom lístku. Kvůli něčemu to tam namaloval,“ říká Jaroslav Dvořák z Březové a odkazuje na tajemného autora sítě žlutých značek. „Je nutné sledovat i historii a věnovat se tomu místu víc do hloubky.“

Listy jsou všude - u bývalých lázní Kyselka, kolem Andělské hory, v bečovských lesích, u Božího Daru nebo třeba zaniklých štol kolem Přebuzi.

Tajemný Tvůrce

Skoro dvacet let Martin doufal, že v lesích přistihne muže s plechovkou žluté barvy přímo při činu. Chtěl zjistit, proč ginkgo bilobu kreslí, podle jakého klíče vybírá místa a co značky znamenají. Nakonec se ho Jaroslavovi podařilo najít úplnou náhodou při práci v knihovně. „Našli jsme obdobný znak, jako se malují lístky, tak jsme se zeptali a pak už jsme se dopátrali k Tvůrci.“

Mrskání děvčat, barvení vajíček na červeno a oblévačka. Jak vznikly velikonoční zvyky? Číst článek

Hledači jinanů se se svým guru setkali v roce 2019. Sám prý jinany maluje hlavně pro radost a to, že mu je už 20 let v patách skupinka nadšenců ho překvapilo. K jinanu prý má silný osobní vztah. Ze setkání vznikla gentlemanská dohoda - hledači uchovají identitu Tvůrce v tajnosti a on jim čas od času naznačí, kde by mohl být další list.

„Myslím, že to je hezký odkaz, který se ponese dál i pro další generace, který tu zůstane po nás a my tomu dáme další náboj,“ říká Martin, který honbu za lístky vnímá hlavně jako formu odpočinku po náročné práci a způsob jak objevovat tajemná zapomenutá místa.

Skupina Tajemství žlutého listu má na Facebooku přes 270 členů. „Jsme otevřená a dohledatelná skupina. Každý kdo má zájem, si může zadat souřadnice do mobilu a dovede ho to až ke žluťasovi. Kdo by měl zájem, není problém mu říct i něco víc,“ říká Martin Staněk.