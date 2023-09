Bílé šaty už nejsou povinné, věneček zůstává. Taneční jsou hezký a důležitý milník, shodují se mistři

Pánové, zadejte se, zazní znovu v mnoha sálech po celé republice. Jihočeské taneční vedou v českobudějovickém kulturním domě Metropol manželé Jana a Tomáš Rynešovi. Kurzy pořádají od roku 2011, kdy tito členové národního reprezentačního týmu ve společenských tancích ukončili svou závodní kariéru. České Budějovice 21:25 10. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prodloužená je podle Jany Rynešové často i první příležitostí, kdy si rodiče se svými dětmi zatancují (ilustrační foto) | Foto: Miloš Ruml | Zdroj: ČTK

Za léta, co taneční vedou, se jim proměňují pod rukama. Společenské trendy přicházejí a odcházejí. Jsou ale věci, které k tanečním patřily, patří a patřit budou – například prodloužená a závěrečný věneček.

„Ano, pořád se to dělá,” přitakává Tomáš Ryneš, „lidé to mají rádi, rodiče chtějí vidět, jak se jejich děti naučily tančit, co všechno zvládnou, co umějí. Mohou to i porovnat v konkurenci ostatních párů. Takže prodloužená je pro drtivou většinu rodičů první večer, kdy vidí, jak jejich dcera a syn tančí.”

A nejen to. Prodloužená je podle Jany Rynešové často i první příležitostí, kdy si rodiče se svými dětmi zatancují.

„To, že maminka tančí se svým synem, se v životě mnohokrát nestane. První takovou rodinnou situací bývá právě prodloužená.“

„Pak se vám to podaří při maturitním plese, ale tam už se očekává, že to syn bude umět a nebude se ostýchat zatančit si při volence s rodiči i učiteli. A poslední taková situace nastává na svatbě. Takže taneční jsou první, hezký a důležitý milník,” domnívá se taneční mistrová.

„Prodloužené a věnečky určitě zachováváme, rádi držíme tradici a nebudeme od toho upouštět,” shodují se manželé Rynešovi. „Na prodlouženou a věneček máme vždy živou kapelu, už to má charakter plesu,“ dodávají. Půl století navíc hraje k tanečním v českobudějovickém Metropolu tatáž kapela, i v tom jde tedy o tradici, kterou znají pokolení tanečníků.

Proč zrovna věneček?

A proč se vůbec věnečku říká věneček? „To je zajímavá otázka,” reaguje Jana Rynešová, „nevím o existenci nějaké definice, ale zřejmě to má historický podtext z doby, kdy slečny oficiálně vstupovaly do společnosti. Dříve k tomu sloužily debutantské plesy, kde dívky měly bílé šaty a byly uvedeny mezi společenskou smetánku, mezi dospělé.”

Zřejmě proto se podle Jany Rynešové později chodilo i na poslední taneční lekci v bílém. „My jsme od toho upustili, jdeme s dobou, nikomu nediktujeme, jestli má mít bílé, nebo zelené šaty, necháváme to na vkusu současných dívek,“ komentuje.

„Ale pojmenování zřejmě s oblečením souvisí, protože později, když šla dáma do společnosti v barevných šatech a už to nebylo o té nevinnosti, vznikl název kolona. Pak se to postupně krajově rozdělilo. Někde se říká kolona, jinde šluskolona, u nás se udržel název věneček. Třeba na Ostravsku má Zdeněk Chlopčík půlkolonu a kolonu, my máme prodlouženou a věneček,“ doplňuje.

Celý rozhovor o tanečních s Janou a Tomášem Rynešovými si poslechněte výše.