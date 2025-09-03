Technická univerzita v Liberci chce postavit parkovací dům. Musí ale vykácet část lesa, místní jsou proti
Jasný nesouhlas vyjádřili na úterním setkání lidé v Liberci s plánem na výstavbu parkovacího domu v areálu Technické univerzity. Ta chce rozšířit počet parkovacích míst, ale také občanskou vybavenost. Musela by ale kvůli tomu vykácet část lesa v rokli mezi Bendlovou a Fibichovou ulicí.
Technická univerzita v Liberci společně se zástupci města zorganizovala diskuzi s občany ohledně plánované změny územního plánu, aby mohla postavit multifunkční dům s místy na parkování.
Obyvatelé Liberce kritizují snahu Technické univerzity postavit parkovací dům. ‚Pozemky pro rozvoj potřebujeme,‘ hájí stavbu prorektorka Lenka Burgerová
U výzkumného centra v Bendlově se sešlo přibližně 60 lidí, kteří měli několik výtek. Nesouhlasí například se vznikem dalších parkovacích stání, ale také neschvalují místo, kde je univerzita chce postavit.
Univerzita chce parkovací dům vybudovat v rokli mezi Fibichovou a Bendlovou ulicí, kde je v současnosti lesopark. Kolem jsou Lidové sady s rodinnými a bytovými domy. Oblast má historický a přírodní charakter, takže schvalování jakýchkoliv velkých zásahů bývá často problematické.
700 zaměstnanců
V současnosti je kolem univerzity několik parkovacích míst přímo v areálu kampusu a v přilehlých ulicích. Univerzita je druhým největším zaměstnavatelem v Liberci po krajské nemocnici, pracuje tam zhruba 700 lidí.
Parkují zde ale také studenti nebo zaměstnanci dalších firem a místa nestačí. Kromě toho se univerzita chce dál rozvíjet a podle prorektorky Lenky Burgerové je vybudování další občanské vybavenosti a parkovacích míst nutností.
„Pokud se má univerzita rozvíjet – a my stále věříme tomu, že by se univerzita rozvíjet měla, je druhým největším zaměstnavatelem v Liberci – tak pozemky pro rozvoj určitě potřebujeme. Máme zájem o to, aby změna územního plánu proběhla,“ vysvětlila pro Český rozhlas Liberec. Univerzita zmíněné pozemky vlastní a jiné pozemky v areálu určené k zástavbě takového typu nemá.
Vedení města už před časem změnu územního plánu schvalovalo. Podmínky, za kterých změna prošla, se ale změnily. Na místě nemá vzniknout stavba určená pouze jako parkovací dům, ale multifunkční budova s místy na parkování.
„Pakliže Technická univerzita požádá o nějaké změny, město to projedná. Nicméně zastupitelé potom tak jako tak budou stát před konečným rozhodnutím, které si Technická univerzita nakonec bude přát. A budeme rozhodovat ano, či ne,“ popisuje primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).
Obecně lze tedy říct, že z diskuze vzešlo, že lidé nechtějí stavbu na místě, kde ji univerzita plánuje. Vedení univerzity se pokusí najít ještě nějaké jiné možnosti, kde by budovu mohla postavit a vyjít tak občanům vstříc. Magistrát uspořádá oficiální veřejné projednání, kde o tom bude dál diskutovat s odborníky a veřejností.