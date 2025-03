Může to být šok, hájí KDU-ČSL návrh na upozornění na těhotenských testech. ‚Manipulace,‘ tvrdí Piráti

V Poslanecké sněmovně leží návrh, aby se na těhotenské testy povinně umisťovalo upozornění, které by odkazovalo na poradenství zaměřené na zachování těhotenství. „Jedná se o podání pomocné ruky ženám, které jsou v šoku,“ argumentuje v pořadu Pro a proti předkladatelka návrhu Romana Bělohlávková (KDU-ČSL). „Prosazujete ideologii,“ nesouhlasí poslankyně Klára Kocmanová z Pirátské strany. Pro a proti Praha 8:43 19. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výrobci testů by podle návrhu museli na obalu uvádět odkaz na internetové stránky s poradenstvím, které by bylo zaměřené na zachování těhotenství (ilustrační foto) | Zdroj: Pexels | Licence Pexels,©

Paní poslankyně Bělohlávková, proč by na těhotenských testech mělo být to upozornění, které prosazujete?

Bělohlávková: Protože bych byla velice ráda, aby žena, kterou překvapí pozitivita těhotenského testu, měla rychle nabídnutou pomocnou ruku. Podobně jako máme na autě nalepené číslo na asistenční službu, tak ve chvíli, kdy žena neočekávaně otěhotní, to může být opravdu šok, uleknutí.

Kdyby v tu chvíli měla před sebou nabídku internetových stránek – které by mohla, ale nemusela využít – kde by měla možnost rozkliknout varianty ekonomické, sociální, právní pomoci, bylo by to pro ni velkou pomocí.

Paní poslankyně Kocmanová, co se vám na tomto záměru nelíbí?

Kocmanová: Nelíbí se mi, že jde o pokus o manipulaci. Každá žena by si měla o svém mateřství rozhodovat sama. Stát tu není od toho, aby se ženami v tak citlivém období, jakým těhotenství je, jakýmkoliv způsobem manipuloval a zasahoval do jejich svobodného rozhodování.

Pokud chceme lidi motivovat k tomu, aby měli děti, musíme jim dát ekonomické jistoty. Musíme se zaměřit na dostupné bydlení, vyšší rodičovský příspěvek, návrat rodičů na trh práce nebo na dostatek míst ve školkách.

„Hnutí pro život by rádo na těhotenských testech mělo odkaz na své vlastní webové stránky.“ Klára Kocmanová (Piráti)

Bělohlávková: Já s tímto nesouhlasím. Nemyslím si, že pomoc rovná se manipulace. Jeden člověk na sociálních sítích k tomu napsal, že je rozhodně zastáncem potratů, ale že v tomto nevidí žádnou kontroverzi. Přirovnal to k tomu, že by někdo chtěl umístit na Nuselský most telefonní číslo na krizovou linku. To by přece také nebyla manipulace. Byla by to nabídka pomoci v nejvýše kritické chvíli. A mně by ten nápis na Nuselském mostě rozhodně nevadil.

Manipulace nebo pomoc?

Paní poslankyně Kocmanová, v čem přesně je podle vás to, co prosazuje vaše kolegyně, manipulativní?

Kocmanová: Je to prosazování nějaké ideologie, a navíc to na mě působí jako byznys plán konkrétní organizace. K autorství návrhu se aktivně přihlásilo ultrakonzervativní Hnutí pro život, které by rádo na těhotenských testech mělo odkaz na své vlastní webové stránky. Aktivně se k tomu přihlásil jejich předseda Radim Ucháč, z jehož internetové konverzace, jak zveřejnila média v posledních týdnech, víme, že jeho cílem je v Česku umělé přerušení těhotenství zcela zakázat.

„Hnutí pro život má asi nejpropracovanější systém pomoci, ale když vidím reakce, bylo by lepší, kdyby na testech nebyli.“ Romana Bělohlávková (KDU-ČSL)

Myslím, že v tuto chvíli máme v Česku zákony vyvážené a dobře nastavené. Kam nápady na zakázání potratů vedou? Můžeme to vidět v Polsku, kde několik žen kvůli politice polské vlády zemřelo na sepsi, když nedostaly lékařskou péči. Podobné tragické situace se teď dějí třeba i ve Spojených státech.

V tuto chvíli neexistuje žádná státem zřizovaná organizace, která by se věnovala sociálně-právnímu poradenství pro těhotné ženy. Takže i kdyby ministerstvo mělo vybrat někoho, kdo by na těch těhotenských testech měl být, vybíralo by z řad neziskových organizací, z nichž každá má svou úzce vymezenou agendu. Hnutí pro život jsou zdatní lobbisté a rozhodně by se pokusili na ten seznam dostat, pokud by návrh byl přijat.

Pokud chceme k ženám dostat nějaké vyvážené informace, aby v těhotenství dostaly informace i o možné podpoře v mateřství, ministerstvo zdravotnictví toto může udělat samo. Například může vytvořit záložku na webu Národního zdravotnického informačního portálu a tam vyvážené informace umístit.

Paní Bělohlávková, kdo by v praxi poskytoval poradenství těhotným ženám? Vy jste v této souvislosti podle Deníku N řekla, že Hnutí pro život to má „nejpromakanější“. Připouštíte tedy, že by poradenství měla poskytovat organizace vystupující proti potratům?

Bělohlávková: Už jsme jinde než před čtrnácti dny. Chci paní poslankyni Kocmanové upřímně poděkovat, protože ona přišla s myšlenkou, aby tyto informace byly na stránkách Národního zdravotnického informačního portálu. Ale upřímně, většina lidí tyto webové stránky nezná a neví, že tam jsou výborné informace. Já bych byla všemi deseti pro, ať je na krabičce těhotenského testu www.nzip.cz.

Jsem pediatr a nebudu zastírat, že jsem orientovaná na děti. Vždycky jsem ráda, když se narodí. Co se týká Hnutí pro život, vážím si spousty věcí, které dělají, ale nemohu říct, že bych s nimi ve všem souhlasila. V mých očích mají velký černý puntík za to, jak se postavili ke znásilňování žen na Ukrajině.

Vím, že tato organizace je největší a má asi nejpropracovanější systém pomoci, ale vůbec si nemyslím, že by tam museli být. Když vidím reakce, dokonce si myslím, že by bylo lepší, kdyby tam nebyli.

