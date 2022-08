V Česku přibývá organizací pracujících s násilnými osobami. Loni se terapie zúčastnilo zhruba 460 lidí

Vztek - pro někoho běžná emoce, ale pro jiného vážný problém, který může přerůst v násilí vůči okolí. Některé neziskové organizace se snaží oběti domácího násilí ochránit tak, že pracují se samotnými násilníky a projektů postupně přibývá. V dotačním programu ministerstva vnitra v roce 2017 o podporu žádalo 6 organizací, v posledních letech už je to průměrně 11. Reportáž Praha 9:51 15. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Některé neziskové organizace se snaží oběti domácího násilí ochránit tak, že pracují se samotnými násilníky | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V Česku přibývá preventivních programů pro lidi se sklony k násilí. Ukazují to data ministerstva vnitra, které je finančně podporuje.

V roce 2017 požádalo o dotaci 6 organizací, které se snaží předcházet domácímu násilí. V roce 2018 už mělo o podporu zájem 8 organizací a v dalších letech vzrostl jejich počet na průměrných 11.

Loni také na svých problémech se zvládáním vzteku ve speciálních programech pracovalo zhruba 460 Čechů.

„Klientka 25 let, vdaná, přišla s problémem, že čas od času na ní přijde emoční výbuch, kdy řve, nadává, mlátí věcma okolo sebe, nebo do lidí okolo sebe, a nevěděla si s tím rady,“ popisuje psychoterapeut Václav Chytrý z programu Stop násilí české Diakonie zakázku jedné ze svých klientek.

Návrat do dětství

„Já násilí a agresi vnímám jako nějaký symptom. To znamená jako něco, co je vidět a zároveň něco v pozadí, nějaká příčina, něco odkud plyne. A společně s těmi klienty se snažíme bavit se o celém jejich životním příběhu, o celém kontextu,“ říká psychoterapeut Chytrý.

S klienty se proto při hledání příčin sklonů k agresi vrací například do dětských let. Stejně tomu bylo i u zmíněné klientky.

„Dostali jsme se k tomu, co zažívala v dětství. Během dětství zažívala plno bezmoci, plno frustrace, kdy se hodně snažila zalíbit rodičům. Hodně se snažila, aby ji měli rádi, a ono se to moc nedařilo. A právě tahle frustrace a bezmoc se potom objevovala v její agresi,“ popisuje Chytrý.

Pochopení původu emocí ženě pomohlo své chování líp ovládat.

„Na základě toho, jak dokázala klientka na svůj životní příběh nahlídnout, tak výbuchům porozuměla. Od té doby žádný výbuch nenastal,“ shrnuje účinky terapie psychoterapeut.

Učíme se nápodobou

Podobně jako Václav Chytrý pomáhá lidem se sklony k násilí taky psychoterapeut Evžen Nový z projektu Zvládání vzteku Ligy otevřených mužů.

I on se v programu setkává se špatnými zkušenostmi účastníků z dětství.

„Vidíme, že když s těmi muži mluvíme o jejich minulosti, tak se tam násilí často objevuje. A my jako lidi se nejvíce učíme nápodobou, takže tak jak se to dělo, jak naši blízcí zacházeli s konflikty, tak se to naučíme od té původní rodiny,“ říká Evžen Nový.

Program zvládání vzteku nabízí individuální i skupinové terapie a spolupracuje i s rodinami násilných osob. Jeho tvůrci se inspirovali podobnými projekty v Norsku.

„Ukazuje se, že ten program účinnost má a že se snižuje množství násilných episod, i co do závažnosti,“ uzavírá psychoterapeut Nový.

Zájemci najdou informace třeba na webech Zvládání vzteku, Stop násilí nebo Tvá volba.