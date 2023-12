Na terapeutickém pískovišti děti prozradí, co je trápí. Krizové centrum řeší rozvody, šikanu i domácí násilí

„Máme tu stavebnice, autodráhu. Děti hodně reagují na terapeutické pískoviště, to je jedna z metod, se kterou v krizovém centru pracujeme. Je to takový stabilizační prvek, děti můžou postavit, co je trápí, nebo si tam odžít různé emoce, témata. Můžeme tam hledat i nějaká řešení v této symbolické rovině,“ popisuje vedoucí centra Lenka Turková.

Prachatické krizové centrum letos rozšířilo své služby o asistované kontakty. „O to byl velký zájem, jak ze strany odborníků, tak ze strany klientů. Projekt jsme mohli zavést do praxe díky podpoře ministerstva práce a sociálních věcí,“ dodává vedoucí.

Na krizové centrum se obrátila třeba maminka desetiletého Tomáše. „Přišli s tím, že se v poslední době chová jinak než dřív. Je uzavřený, nechodí za kamarády, je často nemocný. Při konzultacích se nám Tomáš svěřil, že se jeho rodiče rozvedli a jeho trápí, že za to může on. Tak jsme přizvali i oba rodiče,“ vypráví Lenka Turková.

Krizové centrum se v letošním roce rozšířilo. „Pro velký zájem a potřebnost jsme prostě potřebovali expandovat. Podařilo se nám připravit jednu velkou místnost, kde je i dětská herna pro práci s dětskými klienty, vzniklo perfektní zázemí pro naše pracovníky, kteří to také potřebují, a čekárna. S vybavením nám pomohly nadace, město, ministerstvo,“ uvádí Silvie Galdia, vedoucí sociálních služeb Portus Prachatice.

Krizové centrum zdarma nabízí pomoc dospělým, seniorům i dětem od šesti let. Přijít můžou děti i samy bez doprovodu rodičů. Kromě rozvodů řeší odborníci třeba šikanu, výchovné problémy nebo domácí násilí.