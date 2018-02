Do druhé třídy mě vychovávala teta, říkala jsem jí mami, vzpomíná Tereza Brodská

„Mám v dětství takové šestileté periody. Když mně bylo šest týdnů, dala mě maminka kvůli práci ke své nejstarší sestře Blance a vzala si mě zpět v polovině druhé třídy. Po dalších šesti letech se maminka ze dne na den rozhodla a stěhovali jsme se k Hanzlíkovi,“ říká herečka Tereza Brodská, dcera Vlastimila Brodského a Jany Brejchové, host nedělní Osobnosti Plus. Praha 15:49 25. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Řekla jsem si, že takhle ne. Že v těchto stopách nechci jít. Pro mě jako matku je to odložení dítěte dodnes zcela něco nepochopitelného. A čím jsem starší, tím méně tomu rozumím. Dřív jsem si říkala, že to chápu, že to bylo rozumné,“ dodává ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Citlivá místa

„Film, v němž jsem hrála s maminkou, se jmenoval Citlivá místa. Byl to příběh o dost problémovém vztahu matky s dcerou. Už jsme v té době bydlely s matkou u Hanzlíka. A některé věci jsem si vyřešila právě během toho filmu. Několikrát jsem maminku i rozplakala při ostré klapce. A docela se ten film, myslím si, podařil,“ vzpomíná herečka na spolupráci před filmovou kamerou se svou matkou a dodává:

„Dál jsem ale už s maminkou hrát nechtěla. Byla velmi pečovatelská. Ptala se mě během natáčení, jestli mám teplé ponožky a podobně. A mně byly ponožky jedno, chtěla jsem se soustředit na roli.“

Dopisy výtek

Herečka hovoří však také o vztahu a komunikaci se svým otcem: „Kolikrát jsme byli s bráchou Markem u tatínka na návštěvě, strávili jsme tam krásné odpoledne, nádherný večer. Krásně jsme se rozloučili. Mysleli jsme, jak je všechno zalité sluncem v našich vztazích s tatínkem.

Za tři dny si voláme a Marek mně říká: 'Hele, ségra, taky ti přišel dvacetistránkový dopis?' A já říkám: 'No jo, taky mně přišel.' A pak jsme si říkali, co všechno nám píše. Že bychom měli být pokorní. Pokorní v profesi, víc si vážit věcí, že jsme ve své pubertě nesnesitelní...

Tatínek se líp vyjadřoval perem a neměl rád konflikty face to face. Byl celý život vlastně dost apolitický, myslím si, ale poslední dva roky před smrtí měl tendenci do politiky pronikat a velmi ho to rozčilovalo. Psal velmi dlouhé dopisy politikům, doposud aktivním," pokračuje herečka ve vzpomínání.

Herečka Tereza Brodská se narodila 7. května 1968 v Praze. Své první dětské role hrála v českém sci-fi/fantasy snímku Slečna Golem, kde hrála se svojí matkou (v roce 1972), a v dětském filmu Ať žijí duchové!, kde hrála společně se svým otcem (v roce 1977). Velkou hereckou příležitost dostala v seriálu Vlak dětství a naděje v roce 1985. Jako studentka konzervatoře si zahrála se svou matkou ve filmu Citlivá místa. Je dvojnásobnou držitelka filmového ocenění Český lev. Je dcerou herce Vlastimila Brodského a herečky Jany Brejchové. V jednadvaceti letech se vdala za filmaře Jordiho Niuboa, manželství trvalo čtyři roky. Jejím druhým manželem je fotograf Herbert Slavík. Mají spolu syna Samuela.