Těšil jsem se na dobu, kdy vtipy na ženy a Romy nebudou akceptovatelné, přiznává moderátor Železný

Miliardář Elon Musk vyzval k uzavření Rádia Svobodná Evropa a Hlasu Ameriky. „Vypněte je. Evropa je nyní svobodná. Jsou to jen blázni z radikální levice, kteří si povídají sami se sebou, zatímco propalují jednu miliardu dolarů ročně z peněz amerických daňových poplatníků," uvedl Musk. „Otázka zní, jestli si Amerika může dovolit nepropagovat myšlenky svobody," ptá se v pořadu Osobnost Plus Jakub Železný z České televize.

„Mám pocit, že Elon Musk opravdu nepochopil, že tyto stanice nevysílají jenom do Evropy. A také nepochopil, že i na evropském kontinentu jsou místa, která rozhodně úplně svobodná nejsou,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus moderátor.

Rádio Svobodná Evropa a Hlas Ameriky vysílají například do Ruska, na Kavkaz, do střední Asie, na Blízký východ, do Íránu a dalších zemí.

Nejde pouze o dvě stanice, jde o celou síť, která vznikla za účelem šíření amerických myšlenek, jako jsou demokracie a svoboda. Železný se proto ptá, zda si Spojené státy mohou dovolit nepropagovat tyto ideje a nechat autoritářské či totalitní režimy bez oponentů.

„Toto si myslím, že by si lidé, kteří nepochybně rozumí byznysu – ale nejsem si jist, jestli rozumí hodnotovému nastavení, které snad pořád existuje u našeho západního světa – měli dobře rozmyslet,“ míní novinář.

Veřejnoprávní média

Snahy politiků vyjadřovat se k médiím, nebo se je snažit ovládnout nejsou ničím novým, připomíná moderátor s tím, že zvláštní kategorií jsou veřejnoprávní média.

„V 90. letech byli politici, kteří nechápali, co je to veřejnoprávnost a veřejnoprávní média. A když se jich chtěli trošku zbavit, říkali: ‚Pojďme je zprivatizovat.‘ Pak pochopili, co jsou ta média zač a že lepší než privatizace bude ‚zpětné zestátnění‘,“ uvažuje moderátor a dodává, že „je to cesta do záhuby tohoto typu médií.“

O veřejnoprávních médiích Železný také vyučuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

„Hlavní je vysvětlit, že televizní zpravodajství veřejné služby nikomu nestraní, nikomu neslouží, jeho cílem není generování zisku – ale jeho cílem je přinášet maximálně objektivní a maximálně správné informace,“ zdůrazňuje moderátor a dodává: „Česká televize dělá maximum, aby tomu dostála.“

„Že by zpravodajství České televize nějak pokulhávalo nebo někde zaostávalo, to si upřímně nemyslím,“ pokračuje s tím, že nikdo není dokonalý. „To, že děláme chyby, to budu vždy opakovat, protože to je taky pravda.“

Návrat na televizní obrazovky

Železný na konci roku 2023 ze zdravotních důvodů skončil s moderací hlavních zpravodajské relace Události. Po více než roční pauze se teď vrací na televizní obrazovky v pořadu Historie.cs.

„Jsem s angažmá velmi spokojen. Historii se věnuji dlouhá léta a můj první díl bude o nikoliv příchodu, ale o odchodu sovětských vojsk z tehdejšího Československa, což je moje ‚velmi oblíbené téma‘, takže se na to velmi těším. I tým lidí, kteří to připravují, jsou do toho velmi zapálení a myslím, že jsme si hezky sedli,“ popisuje moderátor.

Na historii se vždy dá pohlížet různými pohledy, které se leckdy radikálně liší, připomíná: „Nikdy jsem se netajil tím, že moje pojetí, pokud tedy existuje nějaké pojetí třeba pohledu na totalitní režimy, je jednoznačné, je hodnotové a je antitotalitní. Tím je pro mě řečeno vše.“

„Hledat objektivitu nebo objektivně zkoumat dobu nesvobody mně přijde jako absolutní protimluv, protože doba sama byla neobjektivní, a proto ji nemůžeme posuzovat kritérii, kterými posuzujeme současnou politiku,“ vysvětluje Železný svůj pohled na historii, který do pořadu vnese.

‚Hyperkorektnost‘

V rámci zpravodajství a vyjadřování se ve veřejném prostoru má moderátor obavy z až moc velké politické korektnosti.

„Obava je, že někdo začne říkat: ‚Počkej, teď existuje politická strana, která se jmenuje Zrušme Ústavu. Takže když budeš říkat, že máme Ústavu, ve které je řečeno, že jsme svobodná a demokratická země, tak existuje politická strana, která říká, že to nechce. Tak to raději neříkej.‘ Tohoto bych se strašně nerad dočkal,“ přibližuje Železný.

„Když budu říkat, že je mi sympatičtější Andrej Babiš (ANO), nebo Petr Fiala (ODS), tak ať jsem za to vyhozen. To je jasné, to nemůžu. Ale když řeknu, že existují hodnoty, existují určité věci, které máme dokonce napsané v zákonech, a někdo to popírá? Já se nechci dočkat toho, abych musel být takto hyperkorektní. To už pak není hyperkorektnost, to už je třeba i porušení zákona,“ je přesvědčený moderátor.

„Já se těšil na to, až přijde doba, kdy vtípky na ženy, na Romy a další skupiny nebudou akceptovatelné. Když vím, že by se to někoho mohlo dotknout, tak si na to dám pozor. Když vím, že můžu použít nějakou vhodnější formulaci, tak se o to pokusím,“ dušuje se Železný a uzavírá: „V této hyperkorektnosti problém nevidím. Já ho vidím v obrácené politické hyperkorektnosti.“

