Tichý oceán na Havaji vyplavil vzkaz v láhvi. Z Japonska tam putoval 37 let

Tichý oceán vyplavil na Havaji lahev se vzkazem, kterou před 37 lety vhodili do moře studenti japonské střední školy v rámci vědeckého experimentu. Cílem pokusu bylo monitorování oceánských proudů, uvedl v pátek server The Guardian. V letech 1984 a 1985 školáci hodili do oceánu poblíž Tokia 750 lahví. Od té doby se jich řada našla na 17 místech planety - například na japonském ostrově Okinawa, v Číně, na Filipínách nebo na západním pobřeží USA.

Honolulu 16:39 17. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít