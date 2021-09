‚Neslyšící titulkům nemusí rozumět‘. Tichý svět v září upozorňuje na problémy lidí se sluchovým postižením

Tichý svět i letos pořádá během září celorepublikovou akci nazvanou Deafember, která se snaží informovat o úskalí života lidí se sluchovým postižením. Nezisková organizace už od roku 2006 společnost upozorňuje na na jedince se sluchovým onemocněním skrz velké množství různých aktivit. „Společnost ale stále není moc informovaná. Je to takový neviditelný hendikep,“ říká vedoucí komunikace Eva Štípková v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Praha 9:38 19. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Znaková řeč | Foto: mirzamlk / Alamy | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Co vás přimělo k vytvoření měsíce pro neslyšící?

Hlavním podnětem byla skutečnost, že neexistuje žádný mezinárodní den zaměřený na neslyšící uznávaný OSN. Je jen Mezinárodní den znakových jazyků. Po celém světě se už delší dobu dějí různé akce zaměřené na problematiku sluchových nemocí, většinou to byly různé týdny neslyšících. Nás napadlo, proč z toho neudělat celý měsíc, ať se do osvěty o tomto problému vejde co nejvíc věcí.

‚My střechu nad hlavou máme, teď musíme pomoci těm, kdo ne.‘ Dárce zařídil střechu rodině z Mikulčic Číst článek

Jaké aktivity se během Deafemberu dějí?

Pravidelně jednou nebo dvakrát denně informujeme na našich sociálních sítích o tématu letošního Deafemberu, které je tentokrát odbornější, než loni, protože se snažíme lidi seznámit i s terminologií.

Téma je rozdělené do třech kategorií: téma nedoslýchavých, ohluchlých a neslyšících osob. Teď se nacházíme u nedoslýchavých, ohluchlé už máme za sebou. Začátkem měsíce jsme informovali hlavně o tom, jak si bránit sluch a jak ohluchlí lidé komunikují. Kromě toho probíhají i různá setkání a akce v krajích po celé České republice. Jedná se například o přednášky v knihovnách, v Českých Budějovicích probíhá výstava s fotografiemi osob se sluchovým postižením nebo třeba v Brně se odehrálo setkání v parku neslyšících se slyšícími. Úplně jinak to pojali v Hradci Králové. V kavárnách tam lepí na nádobí znaky a QR kódy s informacemi o sluchových vadách a v autobusech městské hromadné dopravy mají letáky o tom, jak komunikovat s osobami se sluchovým postižením.

Akcí bude ještě víc. Budou to hlavně různé dny otevřených dveří. V Praze v divadle PONEC bude i taneční představení upravené pro neslyšící. Všechny události lze dohledat na naší facebookové stránce.

Proč zrovna září?

V září se dějí podobné akce po celém světě, i v České republice, a to už od padesátých let minulého století, kdy se poprvé začali ozývat neslyšící, že by chtěli také nějaké období v roce, které by připomínalo jejich nemoc. Jedná se například i o Týden komunikace osob se sluchovým postižením, se kterým spolupracujeme. Vybrali jsme tedy září, protože je k tomu takový historický předpoklad.

Zkusme uvést příklad ze života neslyšících lidí. Jak k nim například přistupují média a televize?

V zákoně o médiích existuje určité procento pořadů, které mají být vysílané znakovou řečí, ale toto procento není bohužel naplněno. Zlepšilo se to během pandemie koronaviru, kdy Česká televize začala tlumočit pořady mnohem více. Celkově to je ale v médiích problém. Je totiž velký rozdíl mezi titulky a tlumočením. Neslyšící nemusí titulkům rozumět, protože vnímají ten jazyk jinak, než my si představujeme. Pokud to není přetlumočené, tak nemají moc šanci tomu porozumět.

Jedním z vašich cílů je informovat slyšící o světě neslyšících. Jak se vám daří tento cíl naplnit?

Společnost stále není moc informovaná. Je to takový neviditelný hendikep, který společnost jako celek moc nevnímá. Všichni mají pocit, že pokud je něco někde napsané, tak tomu nedoslýchavý rozumí, ale není to tak, jak už jsem zmiňovala předtím.