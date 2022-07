TikTok čelí žalobě. Nejméně dvě dívky zemřely poté, co se inspirovaly videy Blackout challenge

Sociální aplikace TikTok čelí žalobě, podle které může za smrt dvou děvčat. Děti ve věku osm a devět let totiž zemřely po sledování a napodobování videí s takzvanou Blackout challenge na TikToku. Podle jejich rodičů za smrt dětí může právě provozovatel aplikace, který podle žaloby věděl, že inkriminovaný obsah je návykový, cílí na děti a zároveň je nebezpečný. Washington 0:10 8. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sociální aplikace TikTok čelí žalobě, podle které může za smrt dvou děvčat (ilustrační foto) | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Děvčata podle deníku The New York Times sledovala sérii videí zvanou Blackout challenge. Ta spočívá v tom, že se člověk cíleně škrtí až do stavu, kdy omdlí. Sledující se tak můžou dívat na videa, jejichž autoři ukazují, jak se efektivně škrtit do bezvědomí.

Osmiletá Lalani z Texasu se uškrtila loni v červenci poté, co během mnohahodinové cesty autem s nevlastní matkou opakovaně sledovala jedno video z Blackout challenge. Pak ji našli s oprátkou kolem krku. Jak zjistila policie, nebyla to sebevražda, ale k oprátce ji inspirovalo právě zmíněné video.

V Austrálii chybí léky na diabetes. Lidé je vykoupili, protože věří, že jim pomůžou zhubnout Číst článek

Devítiletá Arriani z Milwaukee ve Wisconsinu se uškrtila loni v únoru obojkem a taky následovala příklad tiktokového videa.

Žalobu podala právnická firma Social Media Victims Law Center, která vyhledává případy, kdy sociální sítě škodí dětem a oběti pak zastupuje. Žaloba zmiňuje i další nezletilé z USA i Austrálie.

Majitel TikToku podle The New York Times probíhající soudní spor komentovat nechce. Blackout Challenge ale označuje za obsah, který vzniká mimo samotný TikTok a nezávisle na něm. Odkazuje se na podobnou „hru“ - Choking game, která vznikla už v roce 1995. Tik Tok taky prý podobná videa aktivně maže.

Žaloba ale tvrdí opak. Podle ní se děti k těmto nebezpečným videím dostaly na základě algoritmu TikToku, který uživatelům doporučuje, co by je mohlo zajímat.

Závislost na TikToku

Rodiče o tom většinou nemají tušení. V případě osmileté Lalani to prý nevěděla ani její vlastní matka, ani nevlastní, se kterou žila. Telefon prý dostala k osmým narozeninám a během pár měsíců se prý stala na TikToku závislá a chtěla se tam proslavit videy, na kterých tančila.

TikTok chce bojovat proti dezinformacím o holokaustu. Popírá ho až 17 procent videí Číst článek

Arriani měla telefon od sedmi let a na TikToku sledovala hlavně videa, kde někdo tančí nebo zpívá. Pak ale začala zkoušet i různé výzvy. Rodiče s ní o tom mluvili a sama jim prý řekla o jiné dívce, která při této „hře“ zemřela. Rodiče z toho usoudili, že možné nebezpečí chápe, a slíbila, že se na podobné věci už nebude dívat. Měsíc poté ale zemřela.

Blackout Challenge ale není ani zdaleka první podobná výzva. Takové „hry“ na sociálních sítích jsou vlastně moderní verze různých výzev něco sníst nebo vypít, nebo dokázat něco zatancovat a podobně. Sociální sítě ale zvýšily jejich počet a dosah.

Většina výzev je víceméně nevinných, můžou mladé lidi přimět, aby se překonali, některé vznikají i proto, aby vybraly peníze na dobrou věc. Můžou být i nebezpečné - smrtelná byla například výzva sníst polévkovou lžíci skořice za šedesát sekund, kvůli které se několik lidí udusilo.

Rozdíl proti výzvám z doby před sociálními sítěmi je v tom, že ty starší zpravidla člověk prováděl před někým, kdo mu mohl pomoct. Nahrávající telefon to sám od sebe ale neudělá.