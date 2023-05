Krátké pocity štěstí, záplava dopaminu. TikTok je postaven na způsobování závislosti, varuje psycholog

Děti v Česku podle nedávného průzkumu Českého statistického úřadu komunikují častěji na sociálních sítích než osobně a 11 procent uživatelů v Česku, většinou děti a mladí lidé, dál používá TikTok založený na nahrávání a sdílení krátkých videí, obvykle s hudebním prvkem. Podle počtu stažení byl TikTok nejrozšířenější aplikací v Česku za loňský rok. Praha 23:12 10. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle počtu stažení byl TikTok nejrozšířenější aplikací v Česku za loňský rok. | Zdroj: Shutterstock

„Důležité u té samotné platformy je to, že čínská verze nazvaná Douyin je úplně oddělená od té světové, která je nazvaná TikTok, a do značné míry se dá předpokládat, že to je s ohledem na politické požadavky, které jsou kladeny na oba produkty právě od čínské vlády. Pro TikTok je tak jednodušší ty dvě platformy oddělovat,“ říká sinolog Filip Jirouš, který je analytikem z projektu Sinopsis.

Rozdíl u obou produktů je podle Jirouše v tom, že tým v Pekingu umí mnohem lépe pracovat s čínským kulturním rizikovým prostředím, tudíž dokáže lépe cílit na tamější uživatele i s ohledem na mnohem menší ochranu dat uživatelů. Díky tomu dokáže firma sbírat větší objem dat.

„V rámci využití údajů o mladistvých a dětech jde o úroveň nějaké až možná manipulace čistě pro komerční využití – a možná nejenom, když se bavíme o firmě, která je poměrně blízká čínskému státu. Zároveň je tu druhý problém ohledně vytváření profilů a sbírání velmi citlivých dat včetně polohy atd., což by mohlo vést ke zneužití v konkrétních příkladech,“ míní Jirouš.

Zaměření na obsah, ne na lidi

Lukáš Valášek, investigativní reportér serveru Seznam Zprávy, který se systematicky věnuje rozkrývání čínského vlivu v Česku, uvádí, že u nás využívají TikTok zhruba dva miliony uživatelů, přičemž jde o doménu spíše mladších lidí a dětí.

Podle Jonáše Čumrika, který učí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy marketing zaměřený na influencery a který si vybudoval vlastní značku jako influencer Johny Machette na Youtube, TikTok mladistvé baví kvůli jeho krátkým videím různého obsahu.

„Výhoda té platformy je, že když se zaměříme na algoritmus, tak jako jediná je postavená na content grafu, a ne social grafu. To zjednodušeně znamená, že obsah je mnohem důležitější než lidé, kteří ho tvoří. Nesoustředí se tedy na známé lidi, jako je Leoš Mareš, Nikol Štíbrová atd., ale doopravdy na druh obsahu, který nás zajímá. A ten algoritmus ví, jaký obsah nás zajímá,“ míní Čumrik.

„Kouzlo TikToku je právě v tom, že máme krátká videa, která nám rychle předají informaci, zábavu anebo nějakou edukaci. Proč si pouštět dvacetiminutové youtubové video, kde mi někdo vysvětluje výpočet matematických rovnic, když to tvůrci na TikToku zvládnou za dvacet vteřin,“ uvádí Čumrik, proč je podle něj platforma tak úspěšná.

TikTok má vzbuzovat závislost

Psycholog, psychoterapeut a soudní znalec Radek Ptáček je podle studií, které se k němu dostávají z celého světa, k TikToku a jeho dopadům na psychiku dětí velmi skeptický.

„Studie jednoznačně ukazují na dva aspekty. Prvním je technologie, která míří na to, aby se v člověku vypuzovaly krátké pocity štěstí, což je samozřejmě velká záplava dopaminem. Ten působí na to, že chceme ještě víc. Takže ta technologie je vyloženě stavěná na tom, abychom se stávali závislými na krátké videoprodukci,“ vysvětluje Ptáček.

„Druhým aspektem je obsah, který nás ovlivňuje. Ten je možná ještě závažnější, protože jestliže jste teenager, máte tendenci vyhledávat obsahy, které zajímají vaše vrstevníky. V mnoha příspěvcích může docházet k navádění k problematickému chování ve smyslu sebepoškozování a problematického příjmu potravy, což pak následně může vést k rozvoji různých psychických problémů. Zkušenosti z ordinace osobně nemám, ale když se dívám na studie, tak je to něco skutečně alarmujícího,“ říká Ptáček.

Čumrik, který má osobní zkušenost nejen s TikTokem, ale i s dalšími sociálními sítěmi, nevnímá, že by něco takového vytvářel pouze TikTok.

„V roce 2012 jsem vydal video, které má k dnešnímu dni přes 20 milionů zhlédnutí a aspekt štěstí jsem vnímal na platformě YouTube v tom, že jsem viděl, že moje video zhlédlo na začátku 100 000 lidí. Vnímal jsem to na platformě Instagram, když jsem nasdílel fotku. Sledovalo mě tam třicet lidí a měl jsem dvacet lajků. Za půl roku už to bylo 10 000 lajků. Já si myslím, že ty aspekty štěstí nevytváří jenom TikTok, ale všechny sociální platformy, které jsou na tomto postavené,“ míní Čumrik.

Sociální sítě mohou vytvářet v lidech pocit dosažení jakéhosi uznání. Podle Ptáčka bylo provedeno několik průzkumů, které ale nijak nenaznačují, že by sociální sítě mohly dětem prospívat.

„Domněnka, že to nějakým způsobem prospívá, není úplně potvrzená, byť celá řada studií, zvláště financované těmi sociálními sítěmi, proběhla a bohužel se nikdy nedokázalo, že by mohly děti a mladistvé nějakým způsobem pozitivně stimulovat. Já bych byl tedy z pozice psychologie a psychiatrie spíše opatrný,“ říká Ptáček.

I děti jednou vyrostou

Valášek dělá řadu besed ve školách, kde se zabývá tématem dezinformací a několikrát také narazil na téma TikToku. Děti se ho podle jeho slov často ptají na varování od Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, které se k nim dostává skrze pedagogy a které říká, že tato platforma může být nebezpečná.

„Já jim říkám, že rizika jsou dvě. Prvním je právě už zmiňovaný algoritmus, u kterého je problém v tom, že my nevíme, že aplikace, která má dlouhodobě kořeny v Číně, je povinná poslouchat příkazy čínské vlády, protože tak je tam ta legislativa nastavena. Ten algoritmus bude tedy uživatele manipulovat tak, aby se dozvídali to, co čínské vládě bude vyhovovat,“ vysvětluje Valášek.

„Je potřeba si uvědomit, že děti spoustu těch osobních dat do té sítě nahrávají zcela dobrovolně, protože se chtějí prezentovat a zviditelnit. A je potřeba si uvědomit, že i ony jednou vyrostou a mohou zaujmout pozice třeba v diplomacii, bezpečnostních složkách atd. A ta sociální síť ty informace o nich bude stále mít“ Lukáš Valášek (investigativní novinář, Seznam Zprávy)

Druhým rizikem je podle něj, jak už bylo zmíněno, velké množství získávaných dat. Jak sám ale uvádí, TikTok je ze všech sociálních sítí po datech nejhladovější. Získává totiž polohu člověka, IP adresu či další osobní údaje, které daný člověk v telefonu má, jako jsou názvy WiFi sítí, jež podle Valáška mohou být použité k identifikování životních rutin daného uživatele.

„Například západní novináři, kteří o TikToku psali, tak byli touto sociální sítí monitorováni a ona se snažila získat údaje o jejich pohybu, aby to propojila s pohybem svých zaměstnanců a zjistila, jestli nějaké informační linky, které novináři poté zveřejňovali, nebyli od zaměstnanců z TikToku,“ uvádí Valášek konkrétní případ, kde je riziko TikToku viditelné v praxi.

„Je potřeba si uvědomit, že děti spoustu těch osobních dat do té sítě nahrávají zcela dobrovolně, protože se chtějí prezentovat a zviditelnit. A je potřeba si uvědomit, že i ony jednou vyrostou a mohou zaujmout pozice třeba v diplomacii, bezpečnostních složkách atd. A ta sociální síť ty informace o nich bude stále mít,“ dodává Valášek.

