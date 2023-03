Trpíte ‚syndromem šťastné dívky‘, aby se vám dařilo? Trend z TikToku experti vidí jako toxickou pozitivitu

„Jde o mystifikaci. Myšlení, že můžeme změnit okolnosti silou myšlenky je sice lákavé, ale také nebezpečné. Může vyvolat pocit viny,“ vysvětluje populární koncept na sociální síti TikTok pro deník El País psycholog Edgar Cabanas. Takzvaný „syndrom šťastné dívky“ má představovat způsob, jak dosáhnout vyplnění všech přání – a který oslovil stovky milionů lidí. Ačkoliv ho řada lidí vnímá skutečně pozitivně, odborníci upozorňují na možná rizika. Praha 21:21 7. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koncept „syndromu šťastné dívky“ v jádru staví na stejných principech, jako třeba populární kniha Tajemství z roku 2006 (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Řekněte si, že vám všechno vyjde. Vesmír pro vás chce jen to nejlepší a vy jste nejšťastnější člověk na světě.

Nyní trpíte „syndromem šťastné dívky“. To tvrdí teorie, která se od přelomu roku stala velmi populární na sociální síti TikTok. Videa o ní nasbírala od té doby přes 550 milionů zhlédnutí.

„Stačí uvěřit tomu, že máte největší štěstí ze všech, a stane se to skutečností – protože aplikujeme ‚zákon předpokladu‘, tedy že když uvěříte, že je něco pravdivé, stane se to vaší realitou.“ Tak „syndrom šťastné dívky“ vysvětluje na TikToku uživatelka, která ho sama pomohla zpopularizovat.

Sama nyní za několik stovek dolarů prodává online workshopy, které mají zájemcům pomoci tohoto ‚syndromu‘ dosáhnout. Samotný koncept přitom není nic nového, pravidelně se vrací v různých variacích, vždy opřen o jiné pseudovědecké teorie. Pokaždé ho ale provázejí kritické hlasy z řad psychologů.

Způsob mystifikace

Hlavní princip „syndromu šťastné dívky“ se téměř neliší od představy, kterou před téměř 20 lety zpopularizovala kniha Tajemství Rhondy Byrneové, postavená na tom, že život nám může ovlivnit pouhá síla myšlenky.

„Jde o způsob mystifikace. Myšlení, že můžeme změnit okolnosti nebo ovlivnit výsledky čistě sílou myšlenky a pozitivním uvažováním, je sice lákavé, ale také nebezpečné. V důsledku totiž může vyvolávat pocit viny,“ vysvětluje pro deník El País psycholog Edgar Cabanas.

„Když se věci nedějí tak, jak jsme o nich byli přesvědčeni, máme tendenci za to brát odpovědnost. Navíc si tak podvědomě vytváříte pocit, že máte vše pod kontrolou, ačkoliv ve skutečnosti tomu tak není. Ta teorie například ignoruje fakt, že není to samé si něco přát z privilegované pozice, jako přát si něco, když jde vše proti vám,“ doplňuje.

Toxická pozitivita

Podle něj jde tak o jev, který by se dal brát za příklad toxické pozitivity - tedy vědomé potlačování negativních prožitků nebo nepříjemných situací a jejich nahrazováním jakýmsi „pozitivním smýšlením“.

Pro řadu lidí však jde stále o poměrně nevinný koncept, který vnímají jako alternativní způsob osobního rozvoje a meditace. Berou ho jako zábavný trend, kterému nedávají příliš velkou váhu. Zpestření dne, které není časově kdovíjak náročné, ale po chvíli je omrzí, a přesunou se k něčemu novému.

V této komunitě se ale také objevují uživatelé, kteří trend vidí jako způsob, jak vydělat na důvěře ostatních. Řada z těch, kteří se zaručují za účinnost metody, ji tak podmiňují například koupí své knihy nebo účastí na speciálním semináři.

I to je tedy riziko, které se „syndromem šťastné dívky“, ale i všemi dalšími podobnými teoriemi, úzce souvisí. „Je v pořádku snít, ale je špatně, pokud od našich snů očekáváme, že nám samy od sebe přání splní. Nestane se to. Naopak nás takové uvažování obere o energii, kterou bychom do nich mohli vložit,“ říká pro deník The Washington Post psycholožka Gabriele Oettingenová.

Experti zároveň dodávají, že nechtějí nikoho odrazovat od pozitivního myšlení. Je však rozdíl mezi vírou ve vlastní schopnosti a idealizováním budoucnosti na základě pouhého přání.

Řada uživatelů TikToku ale dál zůstává optimistická a k ‚syndromu šťastné dívky‘ se stále hlásí. „Všechno se mi bude dařit, věci by mi měly vycházet, a taky že budou,“ sdílí ve svých videích mantru s tím, ať to ostatní zkusí také.