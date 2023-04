Miniaturní domky se stávají alternativou vlastního domu. Standardy trvalého bydlení ale nesplňují

Prostor pro bydlení se v posledních desetiletích zmenšuje a cena nemovitostí výrazně roste. Ve světě, ale i u nás se kvůli tomu objevují nové trendy, které sází na minimalismus. Velké oblibě se těší například takzvané tiny housy, tedy miniaturní domky, které mají obvykle rozlohu do 25 metrů čtverečních. Podle názoru odborníků, které Český rozhlas oslovil, je zájem o ně v Česku momentálně na vrcholu. Praha 22:20 29. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prostor pro bydlení se v posledních letech zmenšuje. Jeho nedostatek by mohl pomoci řešit fenomén malých domků | Zdroj: Profimedia

Když vstoupí návštěvník dovnitř, tak se ihned ocitne v kuchyni. „Je to kompletně vybavený prostor. Na levé straně je kuchyňská linka a za šoupacíma dveřma koupelna se sprchou a umyvadlem,“ popisuje Jiří Rokotský uvnitř trafostanice, která se ale velmi proměnila. Momentálně je z ní luxusní bydlení.

„Na první pohled to může znít jako něco absolutně nerealistického, ale asi to pramení z toho, že my jsme s přítelkyní z lodního kontejneru udělali ubytování a zjistili jsme, že objekt, který původně sloužil na něco jiného, se dá přetvořit v něco, co může sloužit dál.“

Trafostanice, ze které vznikl tzv. tiny house, miniaturní domek, je v Lipnici nad Sázavou a slouží hlavně jako rekreační zařízení. Podle šéfa PR agentury pro architekturu Idealab Radka Váni jsou takových mini domků v Česku stovky.

Část z nich ukazuje v nově vznikající publikaci nazvané příznačně Tiny House, která vyjde v květnu. Bude první českou knihou, která se tomuto fenoménu věnuje.

„V knížce máme třicet pět domků. My jsme si je seřadili podle principu půdorysu. To znamená, že ten nejmenší domek – zen box – má necelých šest čtverečních metrů. Největší tiny house má 35 metrů. Typicky je to buď půdorys lodního kontejneru. Anebo je to naopak takovýto domeček se sedlovou střechou, kde obvykle v tom krovu je vestavěné spaní,“ pokračuje Váňa.

„Jsou to vesměs rekreační domy. Víme o několika případech, kdy v nich lidé žili delší dobu. Ale obecně ten princip, že má ten domeček 18 nebo 20 metrů, neumožňuje plnohodnotné celoroční bydlení,“ dodává.

Řešení nedostatku místa

Zájem o mini domky je podle Radka Váni momentálně v České republice na vrcholu. Na trhu jsou desítky společností, které se jejich výstavbou zabývají.

„Firem, subjektů, lidí, designérů, architektů, kteří se tím fenoménem nebo tématem tiny housů zabývají, je opravdu hodně. A tiny housy jako takové dneska zažívají velký boom,“ říká.

Třeba architekt Jan Bek, který sám mobilní tiny house vlastní, věří, že mini domky můžou v budoucnu sloužit nejen jako rekreační objekty.

„Myslím si, že budoucnost přinese zmenšování bytových jednotek kvůli tomu, že na světe už té půdy nikdy víc nebude, ale lidí bude stále více a více. Myslím si, že to vidíme i v jiných metropolích jako je Berlín, Tokio a všude ve světě,“ vysvětluje Bek.

„Takže myslím si, že jednotky budou malometrážní. A třeba ty tiny housy – nemyslím si, že je to pro celoroční bydlení, ale mohlo by být. Ve světě fungují trailer parky, kde lidé žijí v přívěsech. Tiny house může být takový luxusnější přívěs,“ dodává.

Takzvané tiny housy mají několik výhod. Do velikosti 25 metrů čtverečních nepotřebují jejich majitelé stavební povolení, ale pouze územní souhlas. Postavit se navíc dají velmi rychle a cena těch nejmenších se vejde i do milionu korun.