Tisíce Světlušek ozářily pražskou Stromovku. Nadační závod letos podpoří sportovce s handicapem

Nasadit čelovku, běžecké boty a úsměv, protože spíš než o závod jde na Nočním běhu pro Světlušku hlavně o dobrou věc. Ve čtvrtek se sešlo v pražské Stromovce skoro 4500 tisíce lidí, v plánu jsou ještě běhy v Českých Budějovicích a Jihlavě. Noční běhy mají dvanáctiletou tradici a vybralo se v nich přes 26 milionů korun. Praha 12:39 26. dubna 2024

Václav má letos cíl – čtyři kilometry chce uběhnout v doprovodu trasérky za 27 minut, tedy rychleji než předloni.

„Potřebuju, abys běžela vedle mě. Když budeme někoho předbíhat, tak poběžíš přede mnou, já za tebou. A potřeboval bych, abys mi říkala schodky a změnu terénu,“ dává před startem instrukce své trasérce, která ho po celý závod doprovází.

V cíli je ale skoro o dvě minuty později, než si přál. „Trasování mi sedlo, byla jsi super,“ děkuje doprovodu v cíli.

Spolu s ním běželo ve čtvrtek Stromovou dalších víc než 4500 lidí. „Doporučuju se podívat při běhu za sebe. Když vidíte ten roj třeba tisíce Světlušek,“ přiznává dojatě David Gril, který chce letos zaběhnout všechny světluščí závody v Česku.

„Nejlepší je to ve Stromovce,“ popisuje. „Trasa je tam dokulata. A pak se běží pod mostem, po kterém vede železnice. Občas se nám stalo, že když projížděl vlak a viděl ty čelovky, tak na nás zatroubil. To byl krásný pocit.“

Štěpánovi s Jiřím ze základní školy v Čerčanech se noční běh Stromovkou zalíbil natolik, že si okruh dali vícekrát.

„Když jsme zaběhli, tak nám řekli, že dlouhá trasa normálně pokračuje. A ukázali nám cestu. Oběhli jsme to dvakrát a dvakrát zpátky. 20 kilometrů. To je půlmaraton,“ oddechují v cíli.

Motivovat ke sportu

Benefiční akce Nadačního fondu Českého rozhlasu má za cíl vybrat co nejvíc peněz na pomoc lidem se zrakovým postižením. A to třeba na sport.

„V sedmi krajích stavíme detašovaná pracoviště. Bude tam pracovat specialista na sport zrakově handicapovaných a bude se snažit od základní školy motivovat děti, aby sportovaly. Z toho mám velkou radost, protože kruh se uzavírá – na nočním běhu sportovci vyběhají peníze a my je můžeme poslat do sportu zrakově handicapovaných,“ tečí ředitelku fondu Gabrielu Drastichovou.

Světluška financuje i osobní asistenty nebo různé pomůcky pro zrakově postižené. Každý rok pomáhá třeba i Škole Jaroslava Ježka pro zrakově postižené.

„Pomohla nám už se spoustou věcí,“ potvrzuje vedoucí vychovatelka Petra Rybová. „Jsou to často hodně nákladné věci. Například jsme zařizovali novou kuchyňku vybavenou pro zrakově postižené. To by z rozpočtu školy nešlo, Světlušce vděčíme opravdu za mnohé,“ říká vedoucí vychovatelka Petra Rybová.

Noční běhy pro Světlušku mají dvanáctiletou tradici. Za tu dobu se do nich zapojilo skoro 60 tisíc lidí, kteří vyběhali fondu před 26 milionů korun. Letos se poběží ještě v Českých Budějovicích a Jihlavě.