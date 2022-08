Makaróny místo macarena na pohřbu Madeleine Albrightové? I to se mi stalo, přiznává tlumočnice

„S kolegyní jsme tlumočily pohřeb Madeleine Albrightové, kde byly i projevy vtipné, protože to byla veselá žena. A americkým prezident Joe Biden vzpomínal, jak nějakému asijskému politikovi vařila makaróny. A já si říkala, proč ne, že. Prezident Biden je postrachem tlumočníků, protože někdy něco poplete, má horší výslovnost nebo je unavený,“ podotýká tlumočnice Dana Hábová.

„Říkala jsem si: Vařila by Madeleine Albrightová makaróny? Kde asi oba byli, že tam byly hrnce? Třeba to bylo takové neformální… To všechno vám v tu chvíli strašnou rychlostí proběhne hlavou.“

„Ale pak jsem si řekla, proč ne, politici mají zvláštní nápady. Pak následoval další projev, možná to byl prezident Bill Clinton, a ten zavzpomínal trochu srozumitelněji, jak Madeleine Albrightová tančila macarenu. A v tu chvíli se mi to propojilo a říkala jsem si: To jsem tomu dala! Udělala jsem z Madeleine Albrightové výstřední kuchařku! Tak ona si s tím potentátem zatančila macarenu,“ směje se Dana Hábová.

„Kdyby to bylo na nějaké konferenci, tak můžete říct: Pardon, to bylo nesrozumitelné. Ale to nebudete říkat do televize,“ uznává tlumočnice.

Surrealistický román naživo

Méně se už Hábová bavila při tlumočení na Colours of Ostrava, když jeden nizozemský spisovatel uprostřed odpoledne sedl k mikforonu a začal předčítat ze své knihy.

„Moc to nedávalo smysl. My tlumočníci jsme seděli vzadu, tak jsme na něj ani pořádně neviděli, ale pak bylo jasné, že čte zřejmě ze svého nového díla a to je surrealistický román. Ale my jsme nedostali podklady. To bylo strašné. A on četl a četl,“ vzpomíná Hábová a pokračuje ve vyprávění:

„A mě to tak rozčílilo, tak mi to přišlo nefér, že jsem šla přes celý ten sál k němu a udělala jsem gesto, že dost: ‚Uvědomujete si, že my tady tlumočíme, ten text vůbec nemáme a to přece nejde, když je to literatura!‘ A on se lekl a ukončil to, a pak se strašně omlouval,“ dodává Hábová.

