Tomáš Halík: Máme se stále báječně. Opozice ale zneužívá tekutý hněv lidí a obrací ho proti vládě

Nejen o Velikonocích, v čase nejvýznamnějších křesťanských svátků, mohou k duchovnosti i naději tíhnout lidé, kteří se jinak prohlašují za nevěřící. „Myslím, že je potřeba překonat tu hranici, kterou často klademe mezi věřící a nevěřící,“ navrhuje pro Český rozhlas Plus katolický kněz a teolog Tomáš Halík. V pořadu Osobnost Plus zdůrazňuje: „V Čechách se stále máme báječně a měli bychom za to být nesmírně vděční.“ Osobnost Plus Praha 18:58 19. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ve srovnání se světem patří Česko mezi bezpečné a blahobytné země. „Ale samozřejmě na nás dopadá nejistota. Nevíme, jak to bude dlouho trvat, může se to změnit. Vidíme, že se svět před námi obrovsky mění,“ uznává Halík.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tomáš Halík, katolický kněz a teolog

K nejistotě ve společnosti podle něj přispívá ruská agrese vůči Ukrajině. Válka se promítá i do hospodářské situace Česka, kdy je potřeba, aby vláda udělala nepopulární krok a více investovala do obrany.

„Kdybychom měli skutečně fungující demokratickou kulturu, tak i opozice se bude v této situaci chovat solidárně, loajálně,“ zamýšlí se. „Řekne: Ano, máme vůči vládě různé připomínky, některé věci se nám nelíbí – ale teď musíme táhnout za jeden provaz.“

Současná opozice ale podle teologa neklidnou situaci využívá ke kritice vládních stran. „Celá opozice, ta krajní i ta největší opoziční strana, se chová způsobem, že jako hyeny zneužívají situaci. Tekutý hněv obracejí vůči vládě,“ popisuje.

Naděje v církvi

Katolický kněz mluví také o tom, že církev v mnohém selhává a často nereflektuje dobu, ve které žijeme.

„U nás je to asi, pravda, trošku víc než jinde, ale není to pouze česká záležitost,“ soudí a vzápětí dodává: „Jezdím po kontinentech a přednáším o tom, co vidím jako obrovskou naději v rámci církve – která by byla nadějí nejen pro církev, ale skutečně pro svět. A to je idea papeže Františka: synodalita, společná cesta.“

26:19 Trendy ohrožující demokracii jsou zatím nezastavitelné. Nejsem velký optimista, říká etik Číst článek

Církev ale stále klade důraz především na nauku a morálku, které podle teologa zastínily i to úplně nejpodstatnější: „To je spiritualita, kultura vnitřního života. To současný člověk nesmírně potřebuje, je tady úžasná žízeň po spiritualitě.“

Naději a duchovnost v sobě mohou mít lidé, kteří se jinak prohlašují za nevěřící, a přeje si, aby už se nerozdělovalo na lidi věřící a nevěřící.

„Hlavní hranice vede mezi lidmi, kteří žijí na povrchu – polykají všechny módní reklamy, ideologie – a mezi lidmi, kteří se snaží dívat trochu s nadhledem. K tomu je třeba kultivovat schopnost vidění, naslouchání, posuzování. Podívat se na svůj život ještě z jiné perspektivy,“ doporučuje.

Z čeho mají lidi špatnou náladu? A kde máme hledat naději, se kterou se pojí nejvýznamnější křesťanské svátky? Poslechněte si celý rozhovor v audiu na začátku článku.