V Carnegie Hall i v kavárně v Novém Jičíně. ‚Na každém koncertě dělám to nejlepší,‘ říká klavírista Kačo

Český klavírista romského původu Tomáš Kačo měl úspěšný rok. Před lety začínal hrát na rozladěné piano v Novém Jičíně, letos debutoval jako student prestižní bostonské hudební školy Berklee College of Music v Carnegie Hall. O síle jeho talentu a rozhodnutí uspět svědčí i následující reportáž, kterou vybral Radiožurnál v rámci seriálu Příběhy 2018. PŘÍBĚHY 2018 Praha 10:57 26. prosince 2018

Vyprávět příběh Tomáše Kača je radost. Připomíná pohádku o podceňovaném Honzovi, který vyrazil do světa a domů se pak vrátil jako král.

„Já jsem jako bojovník, nikdy se nevzdám. To víte, že někdy má člověk chvilky, kdy si říká, že jeho hudba stojí za nic, že to nikam nevede a že bude pohodlnější odjet domů a učit někde na základní umělecké škole a žít prostě normální život. Tady jsem si uvědomil, že se musím vyvarovat toho, abych byl pohodlný,“ řekl v sále amerického Carnegie Hall krátce před svým samostatným koncertem. Přiznává, že jeho otec ani možná neví, kde Carnegie Hall je.

„Natož aby věděl, jaké to má jméno. Ale stoprocentně mi věří, je to můj velký fanoušek a myslím si, že je velmi hrdý,“ popsal Kačo.

A byl to právě jeho otec, který mu ukázal krásu klavíru. Tomášovi bylo pět let, byl čtvrtým ze dvanácti děti a v malém panelákovém bytě v Novém Jičíně denně usedal k starému nástroji a do svých jedenácti let se na něj učil hrát sám.

„Vzpomínám si na něj velmi dobře. Bylo to rozladěné, staré, polorozbité pianino, které jsme měli doma. Pamatuju si, že mi táta vždycky na klávesu A udělal rtěnkou takovou tečku, protože to byl můj orientační bod. Jak se všichni na školách učí, že první nota je C, můj táta mě vždy učil, že to je A – to je zajímavé, nikdy jindy jsem se s tím nesetkal,“ vzpomíná na své začátky.

Když mu bylo 12 let, začal chodit na Základní uměleckou školu v Novém Jičíně. Pak se dostal na Janáčkovu konzervatoř do Ostravy, tam ho vedl profesor Pavel Motloch, k jehož žákům se dodnes hlásí. Stejně tak oceňuje i Ivo Kahánka, který ho učil na pražské AMU.

Peněžní výhru v soutěži mladých skladatelů pak „utratil“ za svou americkou šanci - za přijímací zkoušky na bostonskou hudební školu v Berklee. Tu dokončil po dvou letech studia v roce 2017, a za oceánem zůstal. Debutoval letos v únoru koncertem v už zmiňovaném Carnegie Hall.

„Ani mi to ještě asi nedochází, nevím, jaké to bude mít následky. Jednou jedna profesorka na Berklee říkala, že každý projekt, který dostane a třeba za něj dostane zaplaceno 100 dolarů, vždy odvede práci v hodnotě 200 dolarů. To mě hrozně zaujalo a myslím, že je to strašně dobrý přístup k věci, že cokoliv děláte, vždy odevzdáte práci, která má dvakrát větší hodnotu. Každý svůj koncert vnímám tak, že vždy udělám to nejlepší, ať už je to v Carnegie Hall, nebo v kavárně v Novém Jičíně,“ řekl tehdy.

Tomáš Kačo po svém vystoupení v Carnegie Hall přijel koncertovat po třech letech také do České republiky. O jeho koncerty byl takový zájem, že pořadatelé museli uspořádat ještě další.

Pokřtil také debutové album My Home, na kterém hostuje několikanásobný držitel ceny Grammy John Patitucci i Kačova mladší sestra Veronika.