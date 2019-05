Tomáš Sedláček: Politici tvrdí, že jsme malý národ, který potřebuje uchránit před neexistující hrozbou

Tomáš Sedláček napsal řadu ekonomických knih s přesahem do religionistiky, psychologie nebo filozofie a dostal za ně ceny v Česku i v zahraničí. „Prokletí demokracie je, že lidí, kterým na volbách záleží, je menšina,“ říká v pořadu Osobnost Plus. Osobnost Plus Praha 16:00 8. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Rád sleduji ve svém volném čase konspirační teorie. Ze začátku to byl pouhý rozmar, ale postupně jsem si z toho přestal dělat legraci. Zajímá mě schopnost lidí věřit třeba tomu, že je Země placatá. Většinovou společnost na tom navíc zajímá spíše konspirace okolo než to, jak to je a co se stalo,“ poznamenává.

Velký český příběh

„Náš český příběh je velký, je spojován také se sametovou revolucí a v každém oboru, kam se člověk vrtne, je významý Čech. Mám pocit, že politici tvrdí, že jsme malý národ, který potřebuje uchránit před neexistující hrozbou,“ říká.

V tomto kontextu zavádí Sedláček pojem „středoevropští bohémové“, upozorňuje na dlouhou historii národa i na poslední dekády.

„Máme nejvyšší spotřebu alkoholu, jsme stále v hospodách, máme také ty své chaloupky, což je bohatství, které si málokterý z nás uvědomuje. Neznám druhý národ, který by byl tak obdařen sekundárními rezidencemi,“ vysvětluje.

„Jako Češi jsme takoví hobiti, že jsme pořád v hospodách,“ říká Sedláček.

