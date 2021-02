Jako když pejsek s kočičkou pekli dort. Pandemický zákon je mimořádně špatný, říká advokát Sokol

Senát má výhrady k návrhu pandemického zákona, který mu ve zrychleném jednání předložila sněmovna. Varianta, že by se podařilo zákon patřičně upravit a předat ke podepsání prezidentovi do pátku 26. února, je prakticky nereálná, domnívá se exministr vnitra a advokát Tomáš Sokol. „Ten zákon je mimořádně špatný sám o sobě, vždycky to bude problém nějak polepit dohromady. A udělat to do pátku, to přesahuje moje představy,“ říká advokát Tomáš Sokol.

Praha 16:44 24. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít