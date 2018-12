Tonda Blaník je ve skutečné cele. Prohlédněte si neobvyklý kalendář protimafiánské centrály

Legendárního seriálového lobbistu Tondu Blaníka zadrželi kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Díky mobilnímu telefonu, který mu do vazební věznice v bochníku chleba propašovala spolupracovnice Lenka, se mu podařilo dostat na svobodu. Vánoce tak oslavil s ní i s Žížalou. Takový příběh se odehrává na stránkách nového kalendáře NCOZ na rok 2019, který pro centrálu vytvořil tým společnosti Negativ. Doporučujeme Praha 18:01 20. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ta spolupráce vznikla nanejvýš nepravědodobně: u herce Marka Daniela před několika měsíci zazvonili policisté z protimafiánské centrály. Nevezli mu ani předvolání k výslechu, ani trestní příkaz. Předali mu jeho občanský průkaz, který herec ztratil.

„Díky mé ztracené občance mě ten tým detektivů znal a tak mě pak oslovili znovu na tuto spolupráci. Já jsem to poslal dál přes producenta do naší party a pak jsme se dobrali postupně k tomu kalendáři,“ popsal Daniel.

Dál už vše běželo jako při policejním monstrakci. „Dali nám k dispozici prostory, policisty, zbraně a my jsme si napsali koncept,“ dodal protagonista Tondy Blaníka.

Kalendář vypráví krátký příběh seriálového i filmového lobbisty Tondy Blaníka, který se dostal do hledáčku protimafiánské jednotky. Začíná momentem, kdy ho kriminalisté odposlouchávají. V únoru už jej zakleknou na nádvoří jeho seriálového působiště. Odtum míří do policejní cely. Na dalších stránkách kalendáře je již eskortován do vazební věznice.

Následuje klíčová návštěva ve vazební věznici, při které mu v bochníku chleba propašuje do cely mobilní telefon jeho spolupracovnice Lenka, kterou stejně jako v seriálu ztvárnila herečka Halka Jeřábek Třešňáková.

Příběh končí tím, že se Blaník stává informátorem elitního útvaru, ve vězení vyfasuje lepší celu a nakonec je soudem propuštěn na svobodu.

Na začátku byla ztracená občanka

V příběhu zachyceném na dvanácti fotografiích figurují skuteční policisté, kriminalisté a pracovníci justiční stráže, což redakci potvrdil producent projektu Milan Kuchynka i hlavní protagonista Daniel. „Kdekoliv je uniformovaný policista, nebo policista v kukle, tak to byli reální detektivové, kriminalisté, policisté a dozorci,“ říká Daniel.

Na poslední stránce kalendáře přitom děkují tvůrci i soudci. Konkrétně předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 7 Romanu Podlešákovi. A to navzdory tomu, že kalendářová série se nefotila v síních jeho justičního paláce. „Soud pro Prahu 7 má staré síně, které by se nedaly nafotit. Já jsem jim rovnou řekl, že jim to vyjednám na jiném soudu, a sice u Obvodního soudu pro Prahu 2 u zastávky Jana Masaryka na Vinohradech. Tam jsou nádherné jednací síně. Pomohl jsem jim zprostředkovat, aby si to focení mohli udělat tam,“ popsal serveru iROZHLAS.cz Podlešák.

Vedení policejní centrály distribuovalo kalendář příslušníkům bezpečnostních složek. I proto byl Daniel překvapen, že jej iROZHLAS.cz získal. „Jak se k vám dostal?“ ptal se. Jeho parta si přitom za nafocení nevzala ani korunu. „Ani jsme nemohli, protože od NCOZ není možné dostávat úplaty. Dělali jsme to zadarmo a s pokorou k jejich práci,“ vysvětluje Kuchynka.