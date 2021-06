Autor videa s ‚Milunou‘: Při tornádu mi nefungoval selský rozum, ale ať každý vidí ten kafemlejnek

„To je normální tornádo! Miluno! Tos neviděl.” Tato slova z videa na twitteru Policie ČR obletěla v pátek Českou republiku. Autorem videa, které asi nejblíže zachycuje řádění tornáda v obci Lužice, je Radovan O. „Některé komentáře mě zlobí,” říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz muž, který s partnerem v nedalekém Hodoníně vede veganskou a vegetariánskou restauraci. ROZHOVOR Lužice 6:48 30. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pan Radovan, který natočil tornádo v Lužicích | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Neuvěřitelně autentické video z Lužic. Naší hlídce ho dnes přinesl jeden z místních obyvatel s opravdu pevnými nervy . Díky za něj, Radovane, jste statečný muž! pic.twitter.com/VJAd5gPli4 — Policie ČR (@PolicieCZ) June 25, 2021

Vaše video obletělo republiku. Kdo ho natáčel?

Natáčel jsem ho já, na svůj telefon. Omlouvám se všem těm, kterým vadilo, že to bylo na výšku, ale bylo to tak rychlé, že jsem to vůbec neřešil.

Ve videu mluvíte k „Miluně,” to je kdo?

To je můj partner, můj muž.

A jmenuje se Milan?

Ne, jmenuje se Alex, ale to se tak u nás říká. Miluna je po našem miláček, milovaný člověk.

Můžete mi popsat tu situaci? Co si z ní pamatujete?

Začalo pršet, potom začaly padat krůpy. Říkám partnerovi, že musíme schovat muškáty, protože v pondělí nám je to trochu pobuchalo. Z balkonu jsme sundali muškáty, obešli jsme barák. Jsme velcí zahradníci, máme… teda měli jsme velice pěknou zahradu. Pouklízeli jsme další truhlíky.

VIDEO: ‚Miluno, to je normální tornádo!‘ Policie sdílela nejbližší záběry živlu, jak se hnal Lužicemi Číst článek

Začalo pršet víc. Chtěl jsem sousedce odnaproti Alči ukázat, jak je ten obrovský smrk před jejím domem nebezpečný. Byl krásný, na Vánoce by se vyjímal na kdejakém náměstí, ale přišel mi nebezpečný, chtěl jsem jí ukázat, že by ho fakt měla dát přeříznout, protože se nakláněl.

Tak jsem ho natáčel. A najednou se od Igle začal hnát…

Pardon, Igle?

To je továrna, dneska už se jmenuje jinak, ale za komunistů se jmenovala Igla. Vyrábí se tam jehly do pletacích strojů.

rozbité okno v domě Radovana O. | Foto: Radovan O.

Aha, rozumím.

Od té Igle se začal hnát takový obrovský vír. Začaly lítat první kusy věcí, potom střechy. V ten moment ve videu volám milunu, ať se jde podívat. Můj drahý manžel mě vtáhl dovnitř. Potom se zlomil ten smrk. A než jsme stačili vyběhnout do jiného pokoje, přišli jsme o zimní zahradu, ve které byl nábytek a bazén. Odletěla. Včetně těžkých věcí, regálů.

Pak jsme doběhli do ložnice, kde to hučelo jako ve včelíně. Rozbilo se okno, vletěl tam kus plechové střechy.

Já už ani nevím… Když to zpětně vyhodnocuju, musím sebekriticky říct, že mi v tu chvíli přestal fungovat zdravý selský rozum. Ten mi měl zavelet, že je to tak nebezpečné, že bych se měl sebrat a utíkat do sklepa. Vůbec jsem si neuvědomil, jak moc by nám mohly ty létající předměty ublížit.

Jako záběry z války

Je pravda, že jste tornádo zachytil opravdu zblízka a objevovaly se otázky, proč jste se rychleji neschovali. Bylo to šokem?

Ani ne šokem. To tak člověk chce zachytit nějaký okamžik, v podstatě „reportážně.” Řeknete si, že padají kroupy a je velká bouře, ale že přijde tornádo? Kdo to měl tušit? Když si čtu komentáře, tak si říkám, že po bitvě je každý generál.

Dotýkají se vás některé komentáře?

Některé mě zlobí... Ale jak se říká: s**e pes. Ať si tam píše každý, co chce.

Tornádo na Moravě Silné bouře s kroupami a tornádem zasáhly jižní Moravu ve čtvrtek večer. Prohnaly se Břeclavskem a Hodonínskem a zpustošily obce Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice. Poškozená jsou ale i další místa. Bouřky si vyžádaly šest lidských životů a desítky zraněných. Tornádo mělo sílu přes 200 kilometrů za hodinu, takové se v České republice objevilo poprvé.

Jaký je ten moment, kdy tornádo odejde? Jaký to je pocit?

Přestalo pršet, celé se to jaksi zklidnilo. Tak jsme vylezli ven. Na ulici to vypadalo jako na válečné frontě. Všecky baráky byly zničené, neměly střechy, děravá okna, na ulici ležela převrácená auta. Pogulané stromy. A to byly velké stromy, kaštany… Z toho všeho zbylo jen torzo.

Bylo slyšet jak utíká plyn, tak jsme volali 112, kde to dlouho nikdo nebral. Až to vzali, snažili jsme jim říct, že tam hrozí výbuch, začalo tam hořet auto… Jako když se díváte na televizi a vidíte záběry z válečných zón.

Jak jste na tom teď? Pracujete na opravách domu?

Náš dům je z takových kostek. Jak se ukázalo, má cosi do sebe. Má rovnou střechu, ta PVC fólie, oplechování je sice pryč, teče do něj, ale jiným zbořil vítr celý dům, nám ne. Bydlet se tam ale teď moc nedá, přestěhovali jsme se do sklepa.

Strašně málo dat

Vaše video s „milunou” obletělo český internet, v jednu chvíli bylo všude.

Kamarádi mi říkali, že budu slavnej, že je moje video všude. Občas to na nás vyskočilo někde na facebooku, viděli jsme ho na České televizi. Partnerovi poslal jeho kamarád ze Srbska, že i tam bylo v televizi. Taky jsme viděli, že se vysílalo v Chorvatsku… Netušil jsem, jak velký dosah to bude mít.

V tornádem zasažených Lužicích je zatím sedm domů odsouzeno k demolici, číslo nemusí být konečné Číst článek

Vaše video zveřejnila na sítích policie. Jak se k ní dostalo?

Dal jsem jim ho. Den po tornádu jsme šli na Sokolovnu, kde bylo centrum pomoci, abychom sehnali nějaké jídlo, pití a baterku. Viděli jsme tam televizi, jak tam čekají na přímý přenos. Zeptal jsem se reportérky, jestli nechce video, jak to celé vzniklo. Řekla, že mají takových videí plno.

Byl tam i policejní mluvčí, tak mě poprosil, ať mu to přepošlu. Večer mi volali, že by si to trošku sestřihli a že by si to dali na twitter. Když se mě policisté ptali, jestli souhlasím se zvřejněním, říkal jsem jim: Ať se každý podívá, jaký to byl kafemlejnek.

Takže to video nebylo zveřejněno celé?

Ne, celé má tři minuty.

A neposlal byste nám celé to video?

Klidně vám to pošlu, ale až po 1. červenci. Mám strašně málo dat. A furt nám nejede elektrika, natož wi-fi.