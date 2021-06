Lidé poslali obcím zasaženým tornádem 700 milionů. Nejvíce vybraly Diecézní charita Brno a Nadace Via

Do sbírek na pomoc jihomoravským obcím poslali lidé k pondělnímu ránu přes 700 milionů korun. Nejvíce peněz zřejmě vybrala Diecézní charita Brno. Po 9.00 měla na účtu 172 milionů, o hodinu později to bylo již 189 milionů korun. Nadace Via vybrala 164 milionů korun. Zástupci několika neziskových organizací a nadací se v pondělí odpoledne sejdou a domluví se na koordinaci rozdělování peněz, řekla za Nadaci Via Hana Sedláková.

Brno 12:02 28. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít