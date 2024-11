Train surfing není novinka. Dospělí si na sítích takových trendů včas nevšimnou, přibližuje expertka

Ve Vídni zemřel osmnáctiletý Čech, který se minulý týden zranil při jízdě na střeše vagonu metra. Je druhou obětí incidentu, během kterého skupina mladíků při takzvaném surfování na vlaku narazila do nadchodu stanice. „Tento typ nebezpečné výzvy se objevuje už déle. Podobný případ jsem zažila ve své praxi už zhruba před dvaceti lety,“ říká pro Český rozhlas Plus Lucie Kosová ze sdružení CZ.nic, odbornice na kyberbezpečnost a kriminalitu. Praha 22:17 8. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlaky v Rakousku | Foto: Volker Preusser | Zdroj: Reuters

Fenomén známý spíš pod anglickým názvem train surfing se mezi mladými šíří hlavně na TikToku ve formě výzvy. Tušíme, kde se tato výzva vzala?

Různé druhy nebezpečných výzev jsou s námi odjakživa. Tato výzva vznikla, už když jsme si všimli, že lidé mají zájem cestovat vlaky. U mladých lidí je to bohužel celý soubor nebezpečných výzev a jedna z nich je právě tato.

Podle serveru Antiyoutuber.cz se u nás Správa železnic ani Dopravní podnik hlavního města Prahy s train surfingem nesetkávají. Na platformě Reddit se ale výzvy k jízdě na střeše vlaku nebo metra po Praze vyskytují. Jak moc tento trend rezonuje v Česku?

Tento trend rezonuje hodně, ale v latentní podobě. Protože se vyskytuje hodně mezi mladými lidmi a zvláště na sociálních sítích, tak dospělí nejsou velmi často schopni zachytit ho.

Tento typ nebezpečné výzvy se objevuje už déle. Podobný případ jsem viděla ve své praxi už zhruba před dvaceti lety.

Co rozhoduje o tom, že mladí lidé do toho i přes riziko jdou? Hraje v tom roli tlak sociálních sítí, potřeba sbírat lajky?

Ano. Je tam velký tlak ze strany vrstevníků. Dospívání a mládí vybízí k tomu, abychom se snažili prosadit. Máme rádi nové věci, nové výzvy. A samozřejmě média a sociální sítě v tomto mají na mladé lidi také velký vliv.

Reakce rodičů

Jak by měli zareagovat rodiče, pokud zjistí, že jejich potomek výzvy jako train surfing provozuje?

Tak jako u jiných druhů výzev je samozřejmě potřeba hovořit o tom s dětmi velmi citlivě. V případě, že dítě udělá takovou věc, tak se potom může obávat reakce rodičů a dalších lidí.

V každém případě je potřeba o tom s dětmi mluvit průběžně, upozornit je na možná rizika a vědět o tom, kde se děti pohybují – nejenom online, ale i offline.

Měli by třeba rodiče zvolit nějakého prostředníka, který to citlivě dítěti sdělí, pokud jsou oni sami bráni jako příliš velká autorita? Když rodič zakáže, tak tím spíš se třeba mladý muž pustí do takovéto aktivity.

Ano, většinou jsou tyto výzvy v této podobě u dětí v pubertě. Dospívající většinou nemají důvěru k nejbližším lidem, jako jsou rodiče. Velmi často se mezi nimi překonává nějaká bariéra.

Když existuje člověk, který je dítěti blízký a může mu poskytnout takzvaný záchranný kruh nebo dobrou radu, tak je to samozřejmě na místě.

Hledání viníka?

Tento týden skupina francouzských rodičů, jejichž děti spáchaly sebevraždu, podala na TikTok žalobu. Train surfingové výzvy se objevují také na dalších sociálních platformách. Do jaké míry můžete vy jako odborníci komunikovat s platformami, aby těchto výzev ubylo? Je to vůbec reálné? Nebo se spíš objevuje argument svobody slova?

Tady je problém v tom, že na jedné straně se bavíme o technickém bezpečnostním zabezpečení na konkrétní síti, takzvané security by design. To je nastavení přímo té sítě. Pak jde o to, co tam provozuje uživatel, tedy děti a mladí lidé.

Když dochází k šíření těchto výzev, které jsou takzvaně virální, to znamená, že rychle se šíří, tak je samozřejmě problém na obou stranách. To znamená i na straně poskytovatele, který umožní virální sdílení jakékoliv výzvy, nebo nemá dostatečně dobře zabezpečený kanál, aby se tam mladí lidé mohli bezpečně pohybovat.

Ale je to i na straně dětí. Například na TikToku se děti velmi často neregistrují s věkem, který reálně mají. Jde o bezpečnost technickou i bezpečnost lidskou.

Záleží tedy hodně na rodičích, jestli dokážou držet krok s dětmi na sociálních platformách a jestli o tom dokážou citlivě mluvit?

Jednoznačně, určitě.

A pokud dojde k tragické události jako ve Vídni, dá se v tomto případě najít viník?

Je otázka, jestli v tomto případě chceme hledat viníka. Spíš je lepší v této oblasti rozšířit prevenci. Je to opět celý soubor bezpečnostních opatření jak na straně technické, tak na straně lidské.

Můžete uvést příklad?

Určitě je možno například u vlakových souprav poskytnout různé bezpečnostní prvky mladým lidem, různá upozornění. Například přímo ve vlakových soupravách. Na druhé straně je velice důležitá osvěta a prevence nebezpečných výzev, kterých je celá řada.