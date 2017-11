Václav Aulický: Transgas byl příklad nesocialistické architektury. Teď půjde k zemi v době svobody

Přehrát Poslechněte si celý rozhovor

Komplex Transgasu, který přímo sousedí s budovami Českého rozhlasu, budí už roky silné emoce. Má své vyhraněné zastánce i odpůrce. V době jeho vybudování to tak nebylo. „Vznikal v těsné vazbě na Federální parlament, hotel Thermal a samozřejmě, že určitým způsobem se o tom hovořilo, ale nemělo to ducha jako teď, že je to stavba z komunismu,“ vysvětluje jeden z jeho architektů Václav Aulický.

Tento přístup k architektuře, který je velmi svébytný a emotivní a pracuje hodně s konstrukcemi a řadu lidí odpuzuje, vzbuzuje podle Aulického dost často nejenom emoce, ale dokonce i odbornou kritiku, která s těmito stavbami má problém.

„Před volbami ministr kultury Herman řekl, že to jako kulturní památkou vyhlásí. To rozhodnutí bylo vydáno až po volbách.“ Václav Aulický (architekt)

Brutální nebo brutalismus se podle Aulického odvozuje od francouzského brut ve smyslu hrubého betonu s významem přírodní, obyčejný, nefalšovaný. „My máme pod pojmem brutalismus promítnutý význam surový, bezohledný, tvrdý. Bohužel řada těchto staveb vznikala sice v období uvolnění, ale jsou spojovány s dobou komunismu.“

„Tehdejší Transgas byl normalizačním svazem architektů označen za typický příklad nesocialistické architektury, přesto ho režim nechal žít. Teď půjde k zemi v době naprosté svobody,“ zlobí se Aulický.

„Názory jsou na různé extrémní věci v umění různé,“ myslí si architekt. Jako příklad uvádí expresionisty. „Jsou to věci, které k architektuře patří, tvoří věci, které jsou spojené. Tyhle stavby se lidem prostě nelíbí. Tak jako se jim nelíbí dlouhé kalhoty, červená barva. Prostě se jim nelíbí.”

Argument nákladné rekonstrukce ale Aulický uznává. „Vyjde to samozřejmě levněji, ty důvody jsou legitimní a mají opodstatnění. Na druhé straně stojí hodnota toho celku.“

Jako jeden z důvodů, proč si areál nezaslouží památkovou ochranu, je že se tam neudála žádná kulturně historická událost.

„To je argument pro bourání baráku? Co se odehrálo před obchodním domem Ještěd? Argument je, jestli stojí za to zachovat památku, která reprezentuje určité období a styl,“ oponuje architekt Aulický.

Fotogalerie (13)