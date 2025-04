Trendy ohrožující demokracii jsou zatím nezastavitelné. Nejsem velký optimista, říká etik

Lidé se při vybírání politických stran či osobností rozhodují na základě emocí, nikoliv rozumu nebo etických zásad. Upozorňuje na to filozof a etik David Černý z Ústavu státu a práva Akademie věd, podle kterého rozhodování dnešní společnosti ovlivňují také technologie. Velký vliv na nás bude mít v budoucnu i umělá inteligence (AI). „Nedokážeme už rozeznat, jestli mluvíme se strojem, nebo s člověkem,“ varuje etik Černý v pořadu Osobnost Plus. Osobnost Plus Praha 15:10 19. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Americký filozof Michael Walzer se před půl stoletím ptal, zda je možné být úspěšným politikem, aniž by si člověk ušpinil ruce. Zároveň si hned odpověděl, že není. „Walzer říkal, že politici se často dostávají do situací, kdy si prostě musí ruce ušpinit. A příkladů je spousta,“ souhlasí etik Černý.

„Můžeme mít třeba režim, který není demokratický, nedodržuje lidská práva, a přesto s tím režimem politici jednají, dováží se tam zboží, obchodujeme s tím režimem a tak dále. Můžeme dát jako příklad Čínu, kdy si politik ušpiní ruce už tím, že jedná a obchoduje s režimem, který je nedemokratický a pošlapává i nejzákladnější lidská práva,“ doplňuje.

Etik také poukazuje na to, že politiky si lidé nevybírají racionálně, ale podle toho, kdo je jejich oblíbencem. Při posuzování jejich jednání tak mnohdy nehraje roli rozum, ale emoce. Chování podle etických pravidel a zásad už společnost často nezajímá.

„Mám obavy, že obecně ty trendy, které jsou vážným ohrožením demokracie jako takové, jsou zatím nezastavitelné,“ míní Černý a vyjmenovává, co tomu nahrává:

„Když přihlédneme k tomu, jak funguje lidská mysl. Jak do toho zasáhly technologie. Jakým způsobem jsme ovlivňováni i záměrně různými aktéry, ať to byly třeba tabákové firmy, ropné firmy, kterým se velmi úspěšně podařilo nahlodat důvěru lidí ve vědu a ve vědecký konsensus.“

Etik David Černý z Ústavu státu a práva Akademie věd | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Dneska tady máme aktéry, jako je Rusko, které pouští narativy, které velmi důmyslnými metodami ovlivňují lidské myšlení. V krátkodobém horizontu nevidím žádný realistický způsob, jak to zastavit. Otázkou je, jestli se naše společnost zmátoří a skutečně začneme proti těmto fenoménům, těmto jevům bojovat, anebo ne. Pak těžko říct, jak to dopadne. Ale nejsem velký optimista,“ tvrdí.

‚Katastrofické scénáře‘

Filozof Černý se také dlouhodobě věnuje etickému používání umělé inteligence a upozorňuje na možné dopady. Kalifornská nezisková organizace AI Future Projects uvedla, že dopad umělé inteligence bude v příštím desetiletí obrovský a přesáhne dopad průmyslové revoluce. Tématem se zabýval úterní díl pořadu Vinohradská 12.

Podle etika Černého je reálné, že umělá inteligence v příštích deseti letech předčí člověka:

„Pokrok je obrovský a v dílčích oblastech dosahuje neuvěřitelných výsledků. Velké jazykové modely už dokážou být lepší než člověk. Dokážou přesvědčit člověka, že nejsou strojem a tak dále. Nedokážeme už rozeznat, jestli mluvíme se strojem, nebo s člověkem.“

Filozof se obává, že používání umělé inteligence bude mít negativní důsledky pro společnost, které předčí její pozitiva. Zároveň si však není zcela jistý katastrofickými scénáři, podle kterých by AI lidstvo zcela zničila.

„Nikdo nemá úplně jasnou představu o tom, jak bude vypadat takzvaná obecná umělá inteligence, jak se bude chovat a tak dále. Jsou to do značné míry spekulace, ale je to reálná možnost,“ uzavírá.

Těží populismus z toho, že se lidé rozhodují více na základě emocí? A jak správně nastavit etiku a pravidla pro umělou inteligenci?