Nemusíte být geniální, nikdo není ztracená existence, říká trenér paměti Jakub Pok

„Když víte, jak na to, tedy jak používat paměťové praktiky, tak nemusíte být geniální a zvládnete to taky,“ vysvětluje trenér paměti Pok. Metodu objevil už při studiu na střední škole v Berlíně a dodnes zvládl vystudovat hned čtyři vysoké školy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Hovory Ivany Chmel Denčevové

Kapacita lidské paměti je de facto neomezená, jen musíte vědět, jak na to, a pak je prý člověk schopný zvládnout velké věci.

Když Pok přemýšlel, kdo jsou absolventi kurzů Školy paměti, došel k závěru, že vlastně není schopen jedním slovem popsat, kdo je jejich „cílovkou“.

„Jsou to maturanti, pak lidé, kteří na sobě rádi pracují a absolvovali třeba už kurzy rychločtení a podobně a zajímá je, co ještě jde zvládnout. Pak manažeři středního věku a velkou skupinou jsou věční začátečníci s učením nějakého cizího jazyka,“ popisuje.

92letá Miluška

Nejstarší absolventkou je 92letá paní Miluška, která se před dvěma lety začala učit španělsky. Jde na to svým tempem a učí se stále. „Kdo paměť cvičí, tak mu bude fungovat,“ říká paměťový trenér. Nikdo podle Poka není ztracená existence nebo příliš starý na učení.

Zároveň přiznává, že každý dostane pouze návod, a pokud chce svého cíle dosáhnout, musí „dál makat“. Základem metody není biflování slovíček, ale využití mentálních obrazů, které jsou daleko silnější než všechna slova dohromady. „Zní to absurdně, jako fantazie a dost šíleně, ale funguje to,“ tvrdí.

Úzkost nemusí být špatná. Ve zdravé míře posiluje paměť, zjistili vědci Číst článek

Jak na to? Zjednodušeně řečeno, pokud si chcete zapamatovat nějaké slovíčko, tak si vytvoříte příběh a hledáte slovo v češtině, které se mu podobá. Příběh se nenaučíte nazpaměť, ale vytvoříte mentální obraz, nejlíp se zavřenýma očima.

„Podle mých zkušeností je základem opakování. Každou informaci, kterou získáte a kterou si chcete zapamatovat, musíte 2−3krát zopakovat. Poprvé do 10 minut, další do 24 hodin a poslední za tři dny,“ uvádí Pok.

Problém je, že člověka ve škole nikdo neučí, jak se učit. „Od lidí to slyším dennodenně. Je totiž důležité, abychom jen nevěděli, co se máme učit, ale věděli jak. Dnes už víme, že ideální doba na učení je pouhých 20−50 minut. Pokud je to déle, tak už jen čteme a nijak líp se nám nové informace do paměti neukládají,“ říká dále.

Opakovat, opakovat...

Vzápětí (do 10 minut) musí následovat opakování. „Málokde jsem při svých studiích slyšel nějaké zopakování probrané látky, což je myslím docela škoda.“

Podle trenéra paměti Poka vám až 80 % informací zmizí hned v prvních 24 hodinách od okamžiku, kdy jste se je učili. „Samozřejmě hodně záleží na náročnosti probírané látky, takže někdy víc, někdy míň. Proto je tak důležité udělat první zopakování do 24 hodin, resp. nejlíp do 10 minut. Pro posílení paměťové stopy.“

Když se lidé, co se snaží naučit třeba anglicky, věnují jazyku celé dejme tomu pondělí a pak na to týden ani nesáhnou, nemohou se prý divit, že si nezapamatují „ani ň“.

„Já jim na to říkám, že by museli být géniové, aby si to bez opakování zvládli zapamatovat. Takový postup jde totiž úplně proti principu fungování lidské paměti.“

Krátké opakování jednoho slovíčka, při užití mentálních obrazů, je prý otázka dvou, možná tří vteřin. Když takových slovíček máte deset, je to půl minuty. „Obrázky mají několikanásobně silnější moc než samotná slova. Přesto se lidé pořád něco biflují, přitom se fantazie a obrazy dají tak krásně osvojit,“ dodává trenér paměti Jakub Pok.

Víc si poslechněte v audiozáznamu pořadu Hovory. Ptala se Ivana Chmel Denčevová.