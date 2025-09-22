Tréninky jsem si našla dřív než školu, říká Anastasiia z Ukrajiny. O úspěšné integraci rozhoduje volný čas
V Česku se vzdělávají desítky tisíc dětí z Ukrajiny, které sem utekly před válkou. Mezi nimi i synové Julie Liuty, kteří nedávno nastoupili do 2. a 3. třídy, či volejbalistka Anastasiia Nazarenko, která loni úspěšně složila českou maturitu a míří na vysokou školu. K naučení češtiny a hledání kamarádů Anastasii pomohl právě volejbal. Jak se ukrajinské děti integrují? Web iROZHLAS.cz přináší dva příběhy, na kterých situaci v Česku ilustruje.
Klíčové pro úspěšnou integraci mladých Ukrajinců do české společnosti jsou podle odborníků volnočasové aktivity. „Jsou rozhodně důležité, děti tak zjišťují, co je baví, a mají sociální kontakt se svými vrstevníky, vznikají tam přátelství,“ říká pro iROZHLAS.cz ředitelka Centra pro integraci cizinců Anna Marie Vinařická.
Volný čas hraje totiž zásadní roli při neformálním učení češtiny a hledání místních kamarádů, shoduje se s experty i devatenáctiletá volejbalistka Anastasiia nebo maminka Julia, která si pochvaluje, že její děti aktuálně chodí na malování a do šachového a hasičského kroužku.
Anastasiia Nazarenko, která sem přišla v 16 letech bez rodičů, dodává, že bez volejbalových tréninků by v Česku vůbec nezůstala. Pro Julii byly zase kroužky vítaná pomoc, jak zabavit její dva syny, protože je na ně sama a musí pracovat. Obě se shodují také v tom, že byly nutné pro lepší zvládnutí češtiny.
Podle výzkumu Hlas Ukrajinců se v listopadu 2024 do volnočasových aktivit, jako jsou sportovní či umělecké kroužky, zapojilo 62 procent mladých Ukrajinců. Dalších 28 uvedlo, že je nenavštěvuje, ale rádo by, kdyby dostalo příležitost.
Mladí Ukrajinci aktuálně podle ministerstva školství tvoří asi tři procenta dětí, které navštěvují české školy.
Na důležitost trávení volného času s českými dětmi upozorňuje ministerstvo i neziskové organizace, které pracují s cizinci a pomáhají jim s integrací. Velká část rodin navíc deklaruje, že v Česku plánuje zůstat dlouhodobě, proto je jejich úspěšná integrace ještě zásadnější.
Podle Vinařické mohou kroužky pomoci s učením češtiny zásadním způsobem, přičemž jazyk bývá jednou z hlavních bariér úspěšného začlenění cizinců do společnosti. Ještě o něco důležitější jsou pro náctileté děti, které jsou už méně vázané na rodinu a upřednostňují kamarády.
Volejbal jako cesta k integraci
Potvrzuje to i zmíněná volejbalistka Anastasiia, která pochází z předměstí Kyjeva Hostomel. Do Prahy přijela se svou o rok mladší sestrou prakticky ihned po začátku invaze. Anastasiia hrála závodně volejbal už na Ukrajině a dle jejích slov „bez něj nemohla žít“.
„Přišla jsem a první, co jsem začala hledat, byly tréninky, ne škola. Začala jsem hrát za klub Tatran Střešovice v extralize, kde jsem pokračovala až do maturity,“ popisuje.
Nasťa, jak ji oslovují, totiž letos na jaře složila českou maturitu na pražském Gymnáziu Elišky Krásnohorské a míří studovat speciální pedagogiku na Univerzitu Palackého v Olomouci.
V rozhodnutí zůstat v Česku a nevracet se zpět hrály podle ní roli dvě zásadní věci – nástup na gymnázium s třídou, která ji mezi sebe přijala, a právě volejbal.
A co čeština? „Na trénincích mi hodně pomáhalo, že se tam musí rychle komunikovat a adaptovat se. První slovo, které jsem se naučila, bylo ‚hezky‘, protože se hodně chválíme,“ vypráví Nasťa.
Doplňuje, že v prvních měsících mluvila se spolužáky anglicky, po prázdninách je i učitele ale poprosila, ať na ni mluví jen česky, aby si zvykla. Nyní říká, že má mezi Čechy hodně kamarádů a že tu minimálně na dobu vysokoškolského studia plánuje zůstat.
Nástup na střední školu
Její o rok mladší sestra ale prožila v Česku oproti Nastě jinou zkušenost. Neměla totiž dokončené základní studium a na rozdíl od sestry nastoupila nejprve do deváté třídy na českou základní školu a pro vstup na střední musela skládat přijímací zkoušky, které i kvůli jazykové bariéře byly nad její schopnosti, přestože se na ně připravovala.
„Navíc ona měla kurzy češtiny uprostřed dne, a tak nemohla nikam chodit, třeba na ten volejbal, který taky dřív hrála, ani jiné kroužky. Neměla tady žádné kamarády, jediné měla na Ukrajině a komunikovala s nimi online. Adaptace pro ni byla asi těžší,“ míní Nasťa.
Na problematický přechod Ukrajinců ze základní školy na střední poukazuje i Paulína Tabery, která se podílela na sociologickém výzkumu Hlas Ukrajinců. „Překročení hranice 15 let a ukončení základní školy je pro Ukrajince v Česku kritické období, protože končí povinná školní docházka, ale ne vzdělávání.“
Míní, že hlavní bariérou pro přestup na střední školu je jazyková kompetence dětí, která ale časem stoupá. Tudíž na tom nejhůře byly děti, které přišly ve věku deváté třídy jako právě Nastina sestra. Podle Paulíny Tabery se tak může v Česku ztrácet studijní potenciál ukrajinských žáků.
Socializace mladších dětí
Daří se v Česku začleňovat ukrajinské děti, nebo v tom spíše zaostáváme? V sociologickém průzkumu Hlas Ukrajinců odborníci zjišťovali míru integrace jednoduchou otázku na rodiče – má dítě české kamarády, se kterými tráví čas? Čeští kamarádi totiž znamenají i to, že jsou cizinci schopni fungovat v češtině v neformálním prostředí.
V listopadu loňského roku uvedlo 60 procent dotázaných rodičů, že jejich děti jsou tu dobře integrované, zároveň dlouhodobé zkoumání ukazuje, že se procento mladých Ukrajinců s českými kamarády stále zvyšuje.
„Obecně je integrace snazší u mladších dětí, které se učí formou hry a jsou flexibilnější. Navíc jsou všechny školou povinné. U starších dětí také může dojít snadněji k rezistenci vůči integračnímu procesu kvůli životnímu období, ve kterém se teenageři nachází,“ říká Vinařická.
‚Punkový tábor‘
Julia Liuta přijela do Česka z válkou zasažené Oděsy se dvěma malými syny – staršímu Olehovi bylo v té době pět let a Bohdanovi čtyři roky. Julia si krátce po příjezdu našla práci v pivovaru a kluci nastoupili do školky. Popisuje, že nejtěžší bylo zvykání si na češtinu pro ni i děti, a to, že musela skloubit časově náročnou práci s péčí o Oleha a Bohdana.
„Když mi nabídli práci na baru, tak se manželka majitele pivovaru dohodla s třemi rodinami v okolí, že se budou střídat a hlídat moje děti. To bylo úžasné, nejsme tady sami, i když tu jsou jinak samí Češi,“ oceňuje pomoc okolí.
Nyní, po téměř 3,5 roku v Česku, se tu podle Julii rodina cítí jako doma. Adaptaci usnadňuje to, že jsou kluci starší – Oleh chodí do 3. třídy, Bohdan do 2. – naučili se i lépe česky. Pomohlo i to, že si Julia před půlrokem zvládla udělat řidičský průkaz.
I díky tomu má větší možnosti, jak syny zabavit v jejich volném čase, v Chříči chodí na šachy a malování a díky řidičskému průkazu je může vozit i na kroužek malých hasičů do Berouna.
Ze začátku ale rodina tyto možnosti neměla. „Kluci třeba dostali pozvánku na oslavu narozenin od českých dětí, ale báli se tam jít, protože nerozuměli,“ popisuje.
Pomocnou ruku tak první léto, které rodina trávila v Česku, podal Julii skautský vedoucí z Berouna Jiří Duben, který se rozhodl vzít oba na skautský tábor nedaleko od Chříče, přestože do oddílu nechodili. „Sehnat v té době tábor bylo hrozně těžké, tohle bylo skvělé,“ říká Julia.
„Maminka Julia v té době říkala, že má doma dva kluky a je hrozně těžké je zabavit, protože je na ně sama a musí pracovat. A nám se v hlavě zrodil nápad, že bychom je mohli vzít na tábor a šli jsme do toho, bylo to trošku ‚punkový‘,“ vysvětluje situaci skautský vedoucí Jiří Duben.
Na tábor se skauty začali její synové jezdit každoročně a už se zúčastnili i společného výletu na vodu. Každý rok se tam podle ní cítí více jako doma a umí i lépe česky.
Jiří dodává, že první rok byl logisticky velmi náročný, protože kluci byli na táboře nejmladší a komunikace s nimi probíhala složitě. „První rok tady s námi nespali, protože bydlí kousíček, ale druhý rok už i spali a uměli lépe česky,“ vypichuje opět jejich zlepšení.
Podle Jiřího byli sice kluci i letos na táboře jedni z nejmladších, ale zároveň byli začleněnější. Kladně hodnotí to, že se tím dostávají do prostředí mimo Chříč a do jiného kolektivu. I české děti si podle vedoucího malé Ukrajince na táboře oblíbili.
Bariéry v integraci
Podle Vinařické z Centra pro integraci cizinců jsou právě časová náročnost a vzdálenost, které popisovala i Julia, pro rodiče jednou z hlavních překážek, která brání většímu zapojení ukrajinských dětí do volnočasových aktivit.
„Organizačně to může být velmi náročné, protože rodiče často kvůli práci nemají kapacitu nic organizovat. Logistika může být také těžká“ říká.
Další velkou bariérou pro mnoho rodin zůstávají i finance. Často jsou proto Ukrajinci odkázaní na pomoc některých českých neziskových organizací nebo škol, aby se jejich děti lépe začlenily do české společnosti.
„Existují metodické pokyny České školní inspekce a manuál pro základní školy. Různé neziskové organizace podporují výuku češtiny a začleňování Ukrajinců,“ popisuje Tabery s tím, že ale školy neustále volají po systematické podpoře financování a zároveň, že se metodiky více zaměřují na základní školy a mladší děti.
A co vlastně rozhoduje o úspěšné integraci? „Na jedné straně je důležitý samotný migrační proces a přístup školy, ale je taky strašně podstatný přístup společnosti, protože integrace jsou dvousměrný proces.
Vyžaduje to aktivitu migrantů, ale zároveň by společnost měla nabízet prostor, kde budou cizinci chránění před diskriminací a nastavit jasná pravidla. Integrace bude natolik úspěšná, na kolik to majorita dovolí,“ shrnuje Vinařická.