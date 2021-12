Unikátní kruhovou třídící linku, jedinou svého druhu na světě, má k dispozici Diakonie Broumov

„Tohle je naše nová třídící linka, která usnadní lidem práci. I ty nejpomalejší ženy zvýšily svůj výkon o 80 až 100 procent oproti normálnímu třídění," tak popisuje předseda sociálního družstva Diakonie Broumov Pavel Hendrichovský novou třídící linku.

Pracovníkům broumovské Diakonie pomáhá třídit textil unikátní linka

„Linka je unikátní nejen v Evropě, ale v celém světě. Dá se různě modifikovat na třídění plastů a jiných komodit."

Pavel Hendrichovský vysvětluje, v čem je tato nová třídící linka lepší a výkonnější oproti té původní. „Tato linka dokáže točit materiál dokola až do úplného vytřídění. Ženy se nemusí trápit s nakládáním pytlů a tříděním. Je to pro ně mnohem lepší a efektivnější."

Unikátní kruhovou třídící linku má k dispozici Diakonie Broumov | Foto: Václav Plecháček | Zdroj: Český rozhlas

Stojí tu sedm pracovnic a linka jede pořád dokola. Až se z toho trochu točí hlava. „Je to takový kolotoč. Člověk si musí zvyknout na ten kruh a pohyb. Přijíždí pytle, přebírá se to a hází dolů. Na tom páse je to přehlednější, tím pádem je také větší produktivita práce. A hlavně je to lehčí," potvrzuje Šárka Řeřábková, pracovnice broumovské diakonie.

Pavel Hendrichovský upřesňuje, že sama diakonie se na výrobě této třídící linky podílela. „Máme zkušenosti z běžných, rovných pásů, které používají konkurenční firmy, které na velkém prostoru třídí velké množství textilu. Ale my jsme to dokázali udělat na malém prostoru a je to efektivnější. Nevím o žádné takové podobné lince nikde na světě."

Diakonie Broumov nemá na kruhovou třídící linku patent, ale užitný vzor. To znamená, pokud by chtěl někdo z dalších výrobců jít stejnou cestou, musí se s diakonií spojit.

Dříve pracovnice Diakonie Broumov za hodinu vytřídily zhruba 150 kilogramů oblečení, teď je to téměř dvojnásobek.