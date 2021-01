Začíná Tříkrálová sbírka. Koledníky v ulicích zatím neuvidíte, poslechnout si je a přispět můžete online

Štěstí, zdraví, dlouhá léta. To do nového roku v lednu tradičně přejí koledníci při Tříkrálové sbírce. Ta začíná už v pátek a potrvá několik týdnů, ale skupinky v kostýmech letos v ulicích zatím kvůli opatřením proti šíření koronaviru nepotkáte. Tradiční tříkrálový koncert bude letos v neděli 10. ledna v 18.00, avšak pouze v přenosu České televize. Hostem vysílání Radiožurnálu byl ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo. Rozhovor Praha 10:05 1. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli epidemické situaci v Česku zatím letos koledníky v ulicích nepotkáte | Foto: Gabriela Hauptvogelová | Zdroj: Český rozhlas

Rozhodli jste se, že budete kopírovat protiepidemický systém (PES), který obecně platí v Česku a vytvořili jste scénáře pro různé stupně. Nyní v pátém stupni nebudou koledníci chodit. Jakou formou můžeme do sbírky přispět?

Těch forem je několik. Vytvořili jsme speciální online koledu, která je na našich stránkách trikralovasbirka.cz, kde lidé mohou přispět tím, že buď zašlou DMS – buď trvalou, nebo jednorázovou – nebo si mohou přes naší webovou aplikaci poslechnout nahranou tříkrálovou koledu, kdy koledníci zazpívají a udělají takové virtuální tříkrálové koledování.

Posluchači tak mohou přispět právě touhle DMS koledou nebo mohou přispět přímo naším online platebním terminálem.

Kdybychom ale třeba v půlce ledna přešli do nižšího stupně PES, změnilo by se to? Vyrazili by koledníci do ulic?

Ano, chceme vytvořit takového tříkrálového psa, kdy ve čtvrtém stupni by tříkráloví koledníci mohli vyrazit do ulic. Samozřejmě budou mít roušky, dezinfekce a bude to za určitých opatření, která musí naplňovat opatření vlády. Ve čtvrtém stupni ale jsou připraveni vyrazit.

V případě, že vláda situaci v Česku uvolní, tak koledníci vyrazí. Udělali jsme ještě druhé opatření. Většinou se koleduje do 14. ledna, ale letos jsme koledu prodloužili ještě o deset dní tak, aby – v případě, že se situace uvolní – koledníci mohli koledovat až do 24. ledna.