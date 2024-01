K+M+B, tři magická písmena si znovu můžete nechat napsat na dveře od Tří králů. Do ulic už od prvního ledna vyráží desítky tisíc koledníků. Tříkrálovou sbírku slavnostně odstartovali i v Jindřichově Hradci v kapli svaté Máří Magdalény. Za peníze, které koledníci vyberou, plánuje místní charita koupit auto pro terénní služby. Jindřichův Hradec/Ostrava 14:29 3. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Setkání, požehnání a pomoc druhým. Do ulic vyrazili koledníci s kasičkami Tříkrálové sbírky | Foto: Eva Musterová Marvanová | Zdroj: Český rozhlas

S korunou na hlavě a zapečetěnou kasičkou vyrazí koledovat také Jaroslav Holý a Metoděj Rozsypal. „Už jsme byli vícekrát. Někteří lidé nás hned vítají a dají peníze, jiní jsou méně ochotní, ale je to dobrý pocit, že někomu můžeme pomoct. Objímáme se, když někdo třeba brečí, že je sám. A to je na tom prostě to nejlepší,“ vyprávějí.

O dobrovolníky nejen při Tříkrálové sbírce se v jindřichohradecké charitě stará Veronika Rozsypalová. „V Jindřichově Hradci a okolních obcích bývá zhruba 350 až 400 koledníků. Jsou to klidně už děti z mateřských škol, ale zároveň také dospělí lidé,“ uvádí.

Při slavnostním zahájení Tříkrálové sbírky v kapli svaté Máří Magdalény zazpíval pěvecký sbor Smetana a zahrál Jindřichohradecký symfonický orchestr. „Pro nás je krásné, když budeme mít nějaký výtěžek, to je příjemný benefit, ale myslím si, že to podstatné, co Tříkrálová sbírka přináší, je moment setkání s ostatními lidmi a požehnání, které koledníci mohou domácnosti přinášet,“ doplnila ředitelka jindřichohradecké charity Karolína Píchová.

Poté, co tříkráloví koledníci dostali požehnání, odebrali se k východu, kde už jim do kasiček návštěvníci házeli první příspěvky. Koledníci budou chodit v ulicích do 14. ledna.

Několik generací koledníků

Koledníci v korunách chodí i v jiných krajích. Například Diecézní Charita ostravsko-opavská chce získat peníze na 55 projektů, které pomohou lidem postiženým vážnými nemocemi, osaměním ve stáří nebo nepříznivou ekonomickou situací. Lidé mohou přispět do zapečetěných pokladniček nebo bezhotovostně na účty jednotlivých charit.

Koledníci v Moravskoslezském kraji vyrážejí do ulic už počtyřiadvacáté a v některých rodinách je to už podle koordinátora sbírky Martina Hořínka dědičné. „Lidé, co začínali jako děti, už mají své vlastní děti. Takže už chodí další generace koledníků,“ říká.

Do zapečetěných pokladniček koledníci v kraji loni vybrali přes 24 milionů korun, dosud nejvíc. Podobnou částku čekají i letos a chtějí za ní podle ředitele Diecézní Charity ostravsko-opavské Lukáše Curyla pořídit i nová auta pro terénní služby v sedmi městech kraje.

Vybrané peníze podpoří i rekonstrukce charitních zařízení pro nemocné a seniory. V ostravském Domově sv. Václava chtějí podle ředitele ostravské charity Martina Pražáka přistavět nové pokoje. „V současné době máme asi dva a půl milionu korun a očekáváme nějaký výnos na evakuační výtah, což je součástí té rekonstrukce,“ vysvětluje Pražák.

V Třinci a Frýdku-Místku projdou v sobotu městy tříkrálové průvody koledníků v kostýmech. V Opavě zase na pátek chystají pro koledníky mši svatou a v Ostravě-Porubě je pohostí punčem.

Tříkrálová sbírka v Moravskoslezském kraji. Koledníci s biskupem M. Davidem | Zdroj: Archiv DCHOO