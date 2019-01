Tříkrálová sbírka na seniory nebo lidi bez domova. Na Vysočině vyrazí koledovat tisíce dobrovolníků

Tři Králové - Kašpar, Melichar a Baltazar mají do obydlí přinést klid. Na jejich svátek 6. ledna začíná masopust a v některých rodinách odstrojují vánoční stromeček. Mimo to ale už s předstihem vyráží do měst a obcí na Vysočině dobrovolníci s kasičkami v rámci už tradiční Tříkrálové sbírky. Informuje o tom Český rozhlas Vysočina.

