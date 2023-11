Nahradí umělá inteligence učitele? Pokud je extrémně špatný, tak určitě, připouští pedagog

Asistent založený na umělé inteligenci (AI), který bude pomáhat s učením takovým tempem, jakým to žák potřebuje. I tak by mohlo v budoucnu vypadat personalizované vzdělání, kde moderní technologie doplní běžnou výuku. Budou ale děti v budoucnu vůbec ještě chodit do školy? „Potřebujeme mít sociální kontakt, abychom zdravě vyrůstali. Umělá inteligence nás nepohladí,“ vysvětluje Kamil Kopecký z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Praha 19:39 5. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít