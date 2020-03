Jak se učí sto tisíc dětí najednou? ‚Používám to, co mají rodiče doma,‘ říká pedagožka z pořadu UčíTelka

V době koronavirové nemusejí děti na prvním stupni vytáhnout paty z domova – učitel nebo učitelka za nimi přijdou domů. Do bytu vstoupí z obrazovky, kde běží UčíTelka, společný projekt České televize a ministerstva školství vysílaný na Déčku. Učitelky a učitelé vyučují děti v živém vysílání, což je pro mnohé z nich stresující. Učí totiž třeba sto tisíc školáků najednou. Praha 20:41 23. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Projekt UčíTelka sleduje až 100 tisíc diváků. | Zdroj: Česká televize

Na gauči sedí dva chlapci a dohadují se, kolik rukavic přinesla učitelka do studia, když jich má pro každého žáka devět. „To je jak ve škole, devatero hor a devatero řek,“ vykřikuje v pyžamu čtvrťák Jakub a strká do mladšího bratra Ondřeje.

„To je jednoduché, hele koukej, co dělá,“ ukazuje mrňous na učitelku, ke které ze zákulisí přichází asistentka a upravuje jí roušku.

„Máte ji obráceně od rána,“ hlásí se jedna z dívek ve studiu a kluci na gauči se začínají dohadovat, jakou roušku mají ostatní. Tato scéna z pátečního dopoledne naznačuje nástrahy živého vysílání i to, jak děti na UčíTelku reagují.

„Neučím stejně jako ve škole. Tam mám spoustu didaktických pomůcek, které si do televize vzít nemůžu. Musím používat to, co mají rodiče běžně doma,“ říká Radiožurnálu čtyřiačtyřicetiletá Veronika Dobrovolná, která pracuje na Základní a mateřské škole Lyčkovo náměstí v Praze.

Je matkou čtyř dětí a na prvním stupni učí bezmála dvacet let. Do UčíTelky se nepřihlásila, ale doporučili ji kolegové. Vzala to bez váhání. „Moc se nezabývám tím, co se kolem mě ve studiu děje. Nervy z toho nemám, to bych to nedělala. Díky podpoře celého týmu jsem to přijala tak nějak na pohodu.“

Učitelé mají před sebou v UčíTelce náročný úkol, oslovit celou škálu dětí, od bystrých až po pomalejší. „Někteří rodiče proto mohou nabýt dojmu, že učivo je lehké nebo naopak,“ míní Veronika Dobrovolná, podle které musejí mít děti určitý balík znalostí po ukončení páté třídy.

„Není příliš důležité, kdy se to naučí, jestli v první nebo druhé třídě,“ říká učitelka, která při práci na základní škole používá Montessori metodu. „V pedagogice jsem hodně alternativní,“ vysvětluje.

Program za pět dní

Veroniku Dobrovolnou nenašla Česká televize. Učitele vybírá ministerstvo školství, které připravuje i obsah vysílání. „Do toho televize nemluví,“ vysvětluje Radiožurnálu vedoucí projektu UčíTelka Luboš Rosí. „Měl jsem obavy, že se učitelé nezvyknou na kameru. I jsem měl v jednu chvíli pocit, když jsme s nimi poprvé seděli na ministerstvu, že to nepůjde. Ale ukázalo se, že to zvládnou. Nechceme po nich nic jiného, než aby dělali to samé, co ve škole.“

UčíTelka je jeden z nejrychleji vybudovaných projektů v historii České televize. Vznikl za pět dnů a kvůli tomu patří pod zpravodajství, které je na rychlé změny zvyklé.

„Celý projekt má tu výhodu, že rodiče mají jistotu, že děti dělají dopoledne něco smysluplného,“ vedoucí analytik ze společnosti EDUin Bob Kartous.

„Ale že by to bylo něco progresivního, to ne. Podobně by měli dnes vyučovat online učitelé na všech školách. Možnosti mají. UčíTelka je důležitá pro děti na prvním stupni,“ myslí si.

Premiéra UčíTelky se podle údajů České televize stala nejsledovanější pořadem na všech televizích ve skupině dětí od čtyř do dvanácti let. „Program sledovalo 147 tisíc dětí a 155 tisíc dospělých,“ říká mluvčí České televize Karolína Blinková.“

I v dalších dnech podle mluvčí patřila UčíTelka mezi pětici nejsledovanějších pořadů na všech televizích v Česku.

