Učitelka nadané harfistky Lindy: S takovýmto dítětem se jen tak nesetkáte, je výjimečná

17letá Linda má kombinované postižení včetně autismu. Nejlíp se vyjadřuje hudbou. Má absolutní sluch. Bez not umí hrát vedle harfy také na klavír, varhany a flétnu. Školné v pražské ZUŠ nadané Lindě hradí projekt písničkáře Pokáče s názvem Hudba je pro všechny, který jde podpořit na webu Znesnáze. Na stejné dárcovské platformě se teď Lindina maminka samoživitelka snaží vybrat pro dceru peníze na harfu. Dobrý den Radiožurnálu Praha 7:00 9. dubna 2025

Je všední den po poledni. Linda prochází budovou pražské Základní umělecké školy Jana Hanuše. Z výuky na varhany míří na hodinu harfy. Čeká na ni paní učitelka Vendulka Vaňková, která je zároveň harfistkou Národního divadla.

„Ahoj Lindi, nejdřív se rozehraješ, viď? Tak dej normální stupnice,“ dostává 17letá Linda první úkol. Talentovaná dívka chodí na harfu díky projektu písničkáře Pokáče Hudba je pro všechny. Ze sbírky se hradí školné dětem a mladým ze sociálně slabších rodin.

Linda se soustředí. Ve třídě ZUŠ právě hraje na harfu zaujatě skladbu Gavotte od francouzského skladatele a harfisty Bernarda Andrése. Nedělá chyby a nepotřebuje noty. Následuje Beethoven. „Lindičko, ano, dej dolů pedál. A můžeš zahrát Sonatinu. Jde ti to. Krásné. Tak jsme zahrály i klasiku,“ chválí učitelka harfy talentovanou žačku.

Linda trpí kombinovaným postižením. Diagnostikovaný má autismus nebo psychomotorickou retardaci. Odmalička má ale výjimečný hudební talent. Po otázce, na co konkrétně umí hrát, heslovitě odpovídá: „Klavír, varhany, harfa, flétna. A k tomu ještě zpívám operu,“ doplňuje. Také stručně dodává, že hudbu sama i skládá.

ZUŠka, kterou navštěvuje Linda | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

Test absolutního sluchu

Bez váhání se Linda zapojuje i do malého testu paní učitelky Vendulky Vaňkové, která chce ukázat, jak vypadá takzvaný absolutní sluch, tedy unikátní schopnost rozeznat a přesně určit výšku tónu. Linda dokáže rozeznat přesně nejenom výšku tónu, ale i různé harmonie a akordy.

„Lindičko, stoupni si, prosím tě. Něco zkusíme. Já ti zahraji akord a ty řekneš, jaký to je. To stejné s tóny,“ Linda začne suverénně vyjmenovávat zahrané akordy nebo tóny. „Es dur, D dur, a moll, E1, G malé, Es1, Cis2.“

Lindina paní učitelka na harfu je fascinovaná, „Já se musím smát. To opravdu není nic běžného, tohle neumím ani já a neumí to spousta mých kolegů. Zkrátka absolutní sluch mají jen ti vyvolení, kteří se s tím narodí,“ vysvětluje Vaňková, podle které se i díky absolutnímu sluchu učí Linda skladby naprosto snadno. Nepotřebuje hrát z not.

Linda si pamatuje vedle skladeb i řadu dalších věcí. Bez rozmýšlení odpovídá okamžitě na otázku, kdy si zahrála na harfu vůbec poprvé: „Rok 2017, takže chodím na harfu už 8 let.“ Hraní Lindě pomáhá psychicky i fyzicky. Hudbou se projevuje a trénuje jemnou motoriku.

Nadaná harfistka Linda vybírá peníze na vlastní nástroj | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

Talentovaná dívka se kvůli hudebnímu nadání přihlásila i na konzervatoř, zkoušky splnila a teď čeká na oficiální výsledky. Ty budou vyhlášené v květnu. Podle učitelky harfy Vaňkové, která ji na zkoušky připravovala, Linda splnila jak teorii, tak talentovou zkoušku. „Zahrála všechno podle požadavků a byla pochválená. Čekáme na oficiální vyjádření,“ usmívá se učitelka, která ale dodává, že Linda nemá doma harfu a bez ní na konzervatoř nastoupit nemůže.

Sbírka na harfu pro Lindu

Cvičení na harfu jednu hodinu v týdnu v ZUŠ Lindě nestačí. „Bez harfy se opravdu neobejde. Konzervatoř je středoškolské vzdělání, ne jen zájmová činnost. Už došla takhle daleko a opravdu si harfu zaslouží. Obdivuji její píli, ale hlavně to nadšení a ten její hudební svět. Moc bych to Lindě přála,“ podporuje žačku Vendulka Vaňková a doufá, že se mamince samoživitelce podaří peníze na harfu pro dceru vybrat.

Na harfu pro nadanou Lindu s absolutním sluchem jde přispět na webu Znesnáze. Talentovaná hudebnice doplňuje, že by se jim do bytu harfa rozhodně vešla, „Ano, do obýváku. Cvičila bych denně,“ usmívá se 17letá Linda, která musí chodit kvůli kombinovanému postižení na nákladné intenzivní neurorehabilitace nebo hipoterapie.

