Ukrajinští hudebníci koncertují v jižních Čechách. Azyl a práci jim zajistili budějovičtí umělci

Českobudějovičtí umělci se starají o devět ukrajinských hudebníků s jejich dětmi. Založili spolek, který jim zajistil zázemí a zároveň shání práci. Učitelky a studenti vytvořili soubor a pořádají koncerty po celém Jihočeském kraji. Část jejich výdělku jde na konto určené na pomoc Ukrajině. České Budějovice 0:10 26. dubna 2022

Devítičlenný soubor ukrajinských učitelek a studentů zkouší v galerii Domu U Beránka v Českých Budějovicích. To, že utekli před válkou právě do jihočeské metropole, není náhoda. Nápad se zrodil v hlavě českobudějovického fotografa Davida Veise.

Na zkoušce souboru ukrajinských učitelek a studentů byla Jitka Cibulová Vokatá

„S kamarády umělci jsme se bavili, jak pomoci Ukrajině, chtěli jsme podpořit hlavně umělce, o kterých víme, že to nejsou úplně válečné typy,“ popisuje pro českobudějovický rozhlas Veis.

Naším dnešním snažením je to, abychom je co nejvíc propojili s českými hudebníky. To už se nám daří, navázali jsme kontakty na českobudějovické konzervatoři, cvičí s Jihočeským symfonickým big bandem, připravují se koncerty v Praze,“ dodává.

Devětadvacetiletá učitelka Kristýna hraje na housle. Vypráví, že doma nemohla koncertovat, a když našla na internetu tuhle nabídku, řekla si, že díky ní může vydělat peníze pro rodinu i ukrajinskou armádu.

Téměř celou rodinu nechala v rodné zemi také jednatřicetiletá violistka Irena, která s sebou do Česka přivezla své dvě děti. Říká, že myšlenkami je pořád na Ukrajině, bojí se o příbuzné a známé. Díky aplikaci jí často chodí upozornění na nebezpečí bombového útoku v jejím městě.

Šestadvacetiletá Světlana dodává, že je vděčná za vše, co pro ně Češi dělají, ale chybí jí rodina, známí, domov. Proto se chce, jakmile to půjde, vrátit domů.

Světlo pro Ukrajinu

Těmto hudebníkům pomáhají českobudějovičtí umělci sdružení ve spolku Světlo pro Ukrajinu. Jeho členové uprchlíkům zajistili zázemí a shání jim i práci.

„Z peněz z koncertů zajistí své základní potřeby, ale všechno ostatní jde na podporu Ukrajiny,“ dodává Ukrajinec Ivan Volchkov, který studuje na Jihočeské univerzitě a je jedním z organizátorů pomoci.

Poslechnout si hudbu a ještě pomoci lidem v nouzi může kdokoli.

„Celé skupině a projektu Světlo pro Ukrajinu by pomohlo, kdyby nás lidé oslovovali a objednávali si je na koncerty. Může to být vystoupení v kostele, hraní komorní, jazzové, jsou velmi učenliví, celý den cvičí,“ dodává David Veis.

Nejbližší koncert netradičního ansámblu ukrajinských hudebníků se uskuteční 28. dubna v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích.