Ukrajinští Romové na nádraží? Jejich odsuzování je nespravedlivé, míní novinářka Jarmila Balážová

„Hluboce obdivuji všechny, kteří jsou schopni už týdny v první linii denně pomáhat uprchlíkům. Tváří v tvář utrpení, zoufalství a mnohdy nekoordinaci," říká pro Český rozhlas Plus novinářka a romská aktivistka Jarmila Balážová. „Na pražském hlavním nádraží spí především romské matky s dětmi a ve veřejném mínění převažuje informace o zneužívání sociálních dávek. Úplně zaniká, že jejich bratři, synové, otcové na Ukrajině bojují." Praha 20:50 13. května 2022

V Osobnosti Plus pak dodává: „Oni také prchají ze zóny, kde je válka. Takže mi to není příjemné, strašně mě to šve, a považuji to za nesmírně nespravedlivé.“

Zároveň přiznává, že asi nejde označit jednoho viníka, který může za to, že na nádražích doslova žije až několik stovek zejména romských dětí a žen.

„Situace je samozřejmě velmi složitá a s komplikacemi se potýká celá Evropa. Není to něco, na co se dalo připravit předem. To si lidé uvědomují. Na druhou stranu – nejsme čtrnáct dní od vypuknutí války.“

Vnitro selhává

Podle Balážové selhává především koordinace mezi ministerstvem vnitra, zástupci krajů a měst. „Na druhou stranu primátor Prahy už dlouho varoval, že kapacity Prahy jsou naplněné a volal i po zavedení registru ubytování a rozdělování i směrem k dalším a krajům,“ dodává.

„Když to celé pak vnímáte prizmatem obyčejného občana, který je a snažil se být solidární, tak moc nechápe, proč to pořád nefunguje – a to není dobré poselství. Hlavně to dává velký prostor pro nejrůznější spekulace, nespokojenost, dezinformace, demotivace těch, kteří pomáhají,“ uvažuje Balážová.

Romské aktivistce pak nesmírně vadí, že nikdo neví, kolik ukrajinských Romů má dvojí občanství, přesto jsou všichni „házeni do jednoho pytle“.

„Máme tady přes 300 tisíc uprchlíků z Ukrajiny ale kolik z nich je Romů, přesně nevíme. Odhady se pohybují kolem 1,5 až 2 tisíc lidí, což je extrémně malé číslo,“ popisuje Balážová s tím, že jde o velmi různorodé uprchlíky, jsou tam i středoškoláci nebo vysokoškoláci.

„Někteří mají dvojí občanství, ale nevíme, kolik jich je. Mě to jako novinářku zaráží. Vím, jak je nebezpečné, když i politici používají termíny, jako ,většina‘ nebo ‚nepřizpůsobiví‘. Schází nám data. Jde mi o přesnější operování s fakty ve veřejném a politickém prostoru.“

Balážová si je vědoma, že Česko čekají na podzim volby a politici budou bojovat o voličskou přízeň. „Neříká se mi to jednoduše, protože i já jsem součástí české společnosti, ale je tady dlouhodobě nějaká antipatie k Romům, a to z různých hledisek.“

Zároveň připomíná, že ani politici nejsou stejní, ne každý je ve veřejném prostoru slyšet stejně hlasitě.

„Tak víme, že v Česku máme politiky i strany – a můžeme je teď vidět i v Poslanecké sněmovně s obstrukcemi, které vždy hrají na tuto notu. Přihrává jim to laciné body. Přijde mi to směšné, protože je lidé zatím ještě neodhalili,“ myslí si Jarmila Balážová.

