Ukrajinština se z ruštiny opravdu nevyvinula, vysvětluje překladatelka Kindlerová

Ukrajinců je zhruba 45 milionů a odhadem dvě třetiny z nich hovoří ukrajinštinou. „Mnoho lidí na východě nebo i na středojihu si myslí, že mluví ukrajinsky, ale jsou to spíš dialekty, takzvaný suržyk. Je to mix ukrajinštiny s ruštinou,“ vysvětluje u nás respektovaná překladatelka Rita Kindlerová. „Ale všichni mladí, kteří začali chodit do školy až v 90. letech, by ukrajinsky mluvit měli. Protože školní docházka je už jen v ukrajinštině.“

Praha 17:05 8. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít