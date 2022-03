Sociolog Prokop: Rodiny z Ukrajiny by se měly nejprve usadit, pak hledat kvalifikovanou práci

Z Ukrajiny do Česka přicházejí hlavně ženy a děti. To ale zároveň představuje bariéru pro jejich zapojení na trhu práce, upozorňuje sociolog Daniel Prokop z PAQ Research: „Budou to minimálně průměrně vzdělané ženy. Mají děti, to znamená, že zřejmě nebudou mít čas na plnohodnotné úvazky. Navíc budou mít problém prokázat svoji kvalifikaci a budou mít problémy s jazykem. To všechno je bude vytlačovat do šedé zóny, do nízko kvalifikovaných pozic.“ Téma dne Praha 16:02 10. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Prokop | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Ukrajinci v Česku dosud pracovali převážně na nízko kvalifikovaných pozicích. „Jenže příchod průměrně kvalifikovaných žen bude znamenat, že se to pravděpodobně změní. A to znamená, že i my musíme změnit přístup k integraci na trhu práce,“ míní Prokop.

Podle něj není možné vytvářet na Ukrajinky tlak, aby se okamžitě zapojily do pracovního procesu. „Potřebují zajistit péči o děti. Rodiny by se nejprve měly usadit, a potom hledat práci v rámci svých kvalifikací,“ doporučuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus sociolog.

Mezi hlavní bariéry, s nimiž se lidé budou potýkat, patří ta jazyková a kvalifikační.

„Je potřeba posílit systém nostrifikací diplomů. A zavést nějaký systém toho typu, jaký měli v Německu a Dánsku, kde uprchlíci mohli prokazovat svoji kvalifikaci v praxi tím, že tu práci zkrátka uměli.“

Podle Prokopa se dá předpokládat, že by se mohly ženy z Ukrajiny zapojit třeba do pečujících profesí.

„V některých regionech chybí hodně pracovníků. Musíme využít nejlepší kvalifikace těchto lidí a urychlit proces také, aby ti nejvíce kvalifikovaní neodcházeli do Německa, kde to celé umí zprocesovat rychleji,“ upozorňuje sociolog.

