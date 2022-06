Zákaznice si objednala náhrdelník i do bunkru při ostřelování, popisuje ukrajinská šperkařka

„Je to už po druhé, co začínám od začátku,“ říká už smířeně Valerie Guzemaová, návrhářka šperků z Ukrajiny. Svou značku buduje šest let, před pár lety ji vyhořel showroom a přišla o celou svou tvorbu. Jak začala válka, musela firmu přesunout z Kyjeva na západ Ukrajiny, kde byla situace klidnější. A začít znovu. Válka na Ukrajině ale tamní trh s uměním a designem mění. Praha/Kyjev 17:46 4. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Lidé nakupují vše s ukrajinskou tematikou. Problém je ale s výrobou,“ říká Violett Fedorovová, hlavní editorka ukrajinské mutace módního časopisu Vogue | Foto: Archiv Valerie Guzemaové

Valerie Guzemaová je teď v Česku, protože je jednou z ukrajinských designérů, kteří představují svou tvorbu Čechům. Na speciální charitativní akci v Praze Pop-up charity sale zkouší české zákazníky oslovit kromě ukrajinských šperkařů i výrobci kabelek, módní návrháři nebo tvůrci originálního porcelánu. Společné mají jedno: všechny zasáhla válka a všichni hledají cesty, jak přežít.

„První měsíc války jsme neřešili vůbec žádný byznys, prostě jsme zachraňovali holé životy a pomáhali, kde se dalo. Svým zaměstnancům jsme hned vyplatili dva měsíční platy dopředu, aby měli dostatek financí,“ popisuje pro Radiožurnál šperkařka.

Přesto se zákazníci ozývali i v této době a snažili se žít co nejnormálnější život: „Dva dny od začátku války mi volala zákaznice, že si chce okamžitě koupit náhrdelník, který jsme představili v únoru. A že to musí být co nejdřív. Když jsem se zeptala, proč to tak spěchá, jednoduše odpověděla, že je teď v bunkru kvůli ostřelování a že jim za chvíli budou vypínat internet a nebude možnost si ho koupit.“

V Praze svou tvorbu vystavuje i značka Bobkova. Její zakladatelka Kristina Bobkova při útěku před válkou svou nejnovější kolekci za desítky tisíc korun jen v rychlosti sbalila do kufru a doufala, že se něco podaří prodat, jakmile se situace uklidní.

Zákazníci z Evropy

Ukrajinci jsou pořád hlavní zákazníci tamních návrhářů, ale válka situaci začíná měnit. Hlavní editorka ukrajinské mutace módního časopisu Vogue Violett Fedorovová dodává, že o ukrajinskou uměleckou tvorbu roste zájem v zahraničí.

„Lidé nakupují vše s ukrajinskou tematikou, vlastenectví se teď do tvorby ukrajinských designérů hodně promítá. Problém je ale s výrobou. Chybí kapacity i materiály, a tak si zákazník někdy musí počkat i několik týdnů.“

Nové zákazníky má i šperkařka Guzemaová: „Museli jsme přejít do online světa, máme e-shop. A přestože prodáváme šperky hlavně Ukrajincům, roste počet zákazníků z Polska, částečně i Slovenska a zkoušíme to i jinde.“

Válka tak podle obou žen donutila ukrajinské designéry hledat nové klienty i na evropském trhu a nezůstávat pouze na Ukrajině.

Dostatek práce jim pomáhá situaci zvládnout i psychicky. „Jedna naše reportérka, která pracuje z domova, mě prosila, ať ji zahrnu prací, ať píše co nejvíc článků, že je stále ostřelují a práce jí pomáhá tolik nepanikařit,“ popisuje Fedorovová z módního časopisu.

„Samozřejmě se ale pracuje, jak to jde, někdy se musí naši redaktoři rychle přesouvat do bezpečí a nemůžou odevzdávat článek,“ doplňuje.

„Naše firma založila i nadační fond, ze kterého se snažíme maximálně podporovat humanitární pomoc na Ukrajině,“ pokračuje Guzemaová. „Zaměstnanci tak ví, že když prodáme více šperků, můžeme víc pomáhat a to je hodně motivuje.“

Podobné charitativní akce na podporu ukrajinských designérů, jako je tato víkendová v Praze, už byly nebo stále jsou i v dalších evropských městech - Frankfurtu nad Mohanem, Berlíně, Paříži nebo v Ženevě.