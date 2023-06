Spor o ulici Rudé armády v Sezimově Ústí. Část obyvatel ji chce přejmenovat, návrh řeší rada města

Název ulice po Rudé armádě se nelíbí části obyvatel Sezimova Ústí na Táborsku. Navrhují, aby nesla jméno manželky druhého československého prezidenta Hany Benešové, která tu se svým mužem nechala postavit známou vilu, dnes kulturní památku. Část obyvatel města je ale proti změně názvu. Sezimovo ústí (Táborsko) 12:47 5. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nápis Ruská ulice v Praze přemalovaný na podporu Ukrajiny (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Základní motivace je ta, že jsem vyrůstal v zemi, kde nebyla svoboda. Nemohl jsem chodit do skautu, nesměly vycházet foglarovky, to jsem vnímal už jako kluk. Důležitým kolečkem v tomto soukolí nesvobody byla Rudá armáda, i když se třeba přejmenovala na sovětskou,“ vysvětluje jeden z iniciátorů přejmenování ulice Rudé armády Václav Mikula.

„Okupovala nás v roce 1968 už pod jiným názvem. Od té doby co před rokem a něco Rusko napadlo Ukrajinu, tak mi připadalo ještě důležitější dělat něco s názvem této ulice,“ doplňuje. Iniciativa navrhuje, aby ulice nově nesla jméno po bývalé první dámě Haně Benešové.

„Snažíme se vyvolat ve městě veřejnou diskuzi. Ozvalo se mi více občanů, že by chtěli, aby se ulice jmenovala jinak. Berou to jako ostudu tohoto města, že tu máme ulici pojmenovanou po Rudé armádě,“ dodává Mikula.

Do debaty o změně názvu ulice se zapojil i zastupitel za KSČM Josef Králík, který upozorňuje na to, že Rudá armáda nebyla tvořena pouze ruskými vojáky.

„Byla to armáda složená ze všech národností tehdejšího Sovětského svazu, včetně Ukrajinců, kteří se významně podíleli na osvobození Československé republiky. Mezi těmi, kteří zahynuli, byla spousta ukrajinských vojáků. Hanit Rudou armádu jako takovou je nesolidní. Tím, že někdo haní Rudou armádu, haní také ukrajinské vojáky,“ vysvětluje Králík.

Podnět na radu

Názory obyvatel na přejmenování ulice se liší. Se změnou názvu nesouhlasí paní Táňa, která v ulici Rudé armády žije 42 let. „Moc se mi to nelíbí, musí se zase měnit doklady a další věci. Je to tady už tolik let,“ dodává.

Naopak hlavně mladší generace nemá se změnou názvu problém.

Návrhem na přejmenování ulice se už zabývala rada města, potvrzuje starosta za sdružení Zelená pro město Martin Doležal.

„Zhruba před týdnem došel občanům i firmám v ulici dopis, aby se vyjádřili. Z výsledku uvidíme, co dál,“ říká Doležal.

V případě, že se většina obyvatel ulice Rudé armády vysloví pro její přejmenování, radnice k tématu vyhlásí celoměstskou anketu.