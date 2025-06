Ultrachodec Petr Ozogán: Mám rakovinu, ale jdu dál. Každý den. Jako vždycky

Petr Ozogán se stal legendou extrémního závodu 1000 mil Adventure, který každoročně protíná Česko a Slovensko v původních hranicích. Od prvního ročníku nechyběl ani jednou. Ušel, ujel a „ukoloběžkoval“ tisíce kilometrů. Před dvěma lety zvládnul 2000 kilometrů pěšky s plným batohem za 48 dnů. Letos se chce postavit na start znovu navzdory diagnostikované rakovině a probíhající léčbě. Praha 15:51 22. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „V květnu jsem s rakovinou naběhal asi 260 kilometrů,“ říká chodec Petr Ozogán | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Dělali mi biopsii, mám v sobě rakovinu, která je ale prý dobře léčitelná a neměla by být nějak agresivní,“ říká 66ti letý penzista s hustým a přesně střiženým vousem na zahrádce svého domu v malé vesničce Chotyně na Liberecku. „Na druhou stranu se cítím v pohodě. Sice mám rakovinu, ale běhám, jde to někdy těžce, ale jde to. Někdy se stydím, protože někteří lidé to mají horší, než já. Jsem asi v pohodě.“

Petr Ozogán ví, že to nebude jednoduché. Ani závod ani léčba. „Podstoupím 28 cyklů, každý pracovní den až do konce července. To je docela velká dávka. Říkají, že vedlejší účinky jsou zvýšená únava. Už teď mám hormonální léčbu, po které přichází únava. Tak nevím, jestli budu unavený stejně, nebo ještě víc. Samotný závod je drsný a musím si rozmyslet, jak ho absolvuju. Určitě pěšky, a třeba samostatně až v srpnu po celém léčebném cyklu. Na startu ale budu určitě, půjdu, kam stihnu a pak se vrátím na ozařování.“

Rozhovor poslouchá z balkonu manželka Dana Ozogánová, která už si na jeho ultra sportovní eskapády zvykla. „Baví ho to, tak mu to nezakazuju. Nebo mu do toho nemluvím. Zakazování nefunguje. Jenom jsem mu to spíš rozmlouvala. Myslím, že by si měl udělat nějakou pauzu a potom zase to zkusit. Doufám, že se vyléčí.“

Petr přistupuje k současné situaci s pokorou. „Byl jsem vždycky opatrný někde tvrdit, co budu dělat. Spousta lidí mě varuje, neblbni, poslouchej raději své tělo. Takže je to těžký. Rád bych to zvládnul co nejvíce, ale nevím, jak to se mnou bude.“

Petr Ozogán je legendou závodu 1000 mil Adventure | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

V roce 2023 ušel ultrachodec ze severu 2000 kilometrů za 48 dní. „To bylo sedm týdnů. Průměrně přes padesát kilometrů denně. Když jsem měl horečku, šel jsem třeba jenom dvanáct kilometrů, jindy sedmdesát. Teď to asi nepůjde. Počítám raději tak čtyřicet denně.“ Podmínky závodu přijímá v plné nahotě. „Spát venku, bez jakékoliv podpory zvenčí. Spacák, uvařit si, zalézt, ráno vyrazit. Já jdu spíš celý den s malými přestávkami. V květnu jsem s rakovinou naběhal asi 260 kilometrů.“

Závod 1000 mil Adventure založil před patnácti lety ultracyklista z Jablonce nad Nisou Jan Kopka. „Petr Ozogán se stal legendou závodu. Startoval od začátku, nevynechal ani jeden ročník a je první, kdo trasu dokončil ve třech disciplínách, jako chodec, koloběžkář i cyklista. Klobouk dolů.“