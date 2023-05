Umělá inteligence dobývá svět módy. Sestaví model, vybere velikost a mluví se zákazníky

Umělá inteligence dobývá módní byznys. Nejen že vám sestaví outfit podle vašeho vkusu nebo doporučí správnou velikost džínů, nově s vámi bude i mluvit. Stále víc prodejců módy totiž sází na takzvané voice boty. Jde o hlasovou umělou inteligenci, která s vámi probere třeba detaily vaši objednávky. Praha 13:46 21. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Voice bot rozumí dětem i seniorům a reaguje i na hovorovou češtinu nebo nářečí | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dobrý den, rád bych vám připomněl, že se blíží nejpozdější datum vaší objednávky,“ zní z telefonu zákazníce českého Zootu hlas voice bota. Jeho služby teď firma testuje a hlasového robota si pochvaluje. Snižuje jim počet nevyzvednutých objednávek.

„Když budu mluvit konkrétně o Zásilkovně nebo našich pobočkách, tak jsme tam měli míru nevyzvednutí někde kolem 5,5 procenta, ten voice bot po těch 3 měsících to dokáže srazit na 3,7,“ říká Martin Souček, který se ve firmě věnuje rozvoji.

Noví a chytřejší roboti už přitom člověka nenutí odpovídat jen stiskem kláves. Výrobci je díky lepším technologiím učí si s vámi povídat.

„Když někam nasadíme voice bota nebo chat bota, tak on vás vyloženě přivítá a řekne ‚Dobrý den, jsem virtuální asistent společnosti XY‘ a ‚S čím vám mohu pomoci?‘ A opravdu se jedná o konverzaci, nesnaží se vás nutit, abyste mačkali tlačítka nebo něco podobného,“ popisuje Ondřej Pohl ze společnosti Daktela.

Tvář beze jména

Mužský hlas, který se zákazníky mluví, nemá tvář ani jméno, jde o sérii přednastavených odpovědí. Voice bot rozumí dětem i seniorům a reaguje i na hovorovou češtinu nebo nářečí. Menší firmu vyjde podle výrobců jeho provoz měsíčně na necelých 10 tisíc korun.

„Zákazníky to reálně přesvědčí si pro tu objednávku dojít. A nám to zvyšuje úspěšnost vyzvednutí objednávky. To znamená, že ta objednávka nejezdí ze skladu do skladu,“ zdůrazňuje Martin Souček.

Umělá inteligence je zjednodušeně systém vyhodnocující stovky sesbíraných dat o zákaznících. Umí posoudit i to, co rádi nosí, a tedy nakupují.

„Je to algoritmus, model, který se učí na základě objednávek a chování na webu. A na základě toho predikuje chování zákazníků. Jsme schopni predikovat, co si zákazník nakoupí, kdy si to nakoupí, za kolik nakoupí,“ vysvětluje Samuel Šulc z vývojářské firmy Samba.ai

Investice do těchto služeb se prodejcům prý vyplatí. „V Zootu v Česku je ten nárůst tržeb o zhruba 30 procent vyšší. Bavíme se v řádech milionů korun ročně,“ pokračuje Martin Souček.

I proto už podobné služby využívají i další módní společnosti, třeba vyhledávač oblečení Glami nebo německé Zalando. Ten v mobilní aplikaci třeba doporučí velikost nebo nové kousky oblečení, které se hodí k už zakoupenému zboží.