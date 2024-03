Umělá inteligence vám může vybrat správného partnera, komunikaci ve vztahu ale nevyřeší

Umělá inteligence (AI) je buzzword poslední doby. Promění snad všechny obory lidské činnosti. I naše vztahy, seznamování, komunikaci a milostný život. Jako každá technologie může být použita k dobrým i špatným účelům. „Jsem si vcelku jistý, že i běžné aplikace jako Tinder nebo Bumble budou používat algoritmus založený na umělé inteligenci,“ říká výzkumník Michal Bída. Praha 0:10 1. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výzkumník Michal Bída | Foto: Klára Nováková | Zdroj: Český rozhlas

Markéta: Jak myslíš, že promění umělá inteligence seznamování?

Michal: Myslím si, že částečně umělá inteligence seznamování už proměňovat začala. Existuje mnoho online seznamek, které využívají data o uživateli pro lepší spárování potenciálních partnerů.

Jsem si vcelku jistý, že i běžné aplikace jako Tinder nebo Bumble budou používat algoritmus založený na umělé inteligenci. Aby uživatele párovali, přednostně ukazovali fotky a tak dále. Myslím, že AI může pomoci si všimnout trendů, které jsou pro nás lidi hůře zachytitelné. Může pomoci najít rychleji správného partnera.

Markéta: Slyšela jsem, že aplikace pomáhají uživatelům napsat první zprávu nebo vymyslet, jak zareagovat na nějaký text. Co si myslíš o tomhle využití?

Michal: Myslím, že to bude užitečné a může pomáhat lidem vést více plnohodnotné konverzace. Když si člověk všimne, co občas na seznamkách probíhá za diskurz, třeba na Redditu jsou o tom velké diskuze, tak je to někdy taková nešťastná vizitka našeho lidství. V tomhle by umělá inteligence možná mohla pomoci.

Markéta: Na druhou stranu slýchám, že lidi berou trochu jako podvod, když jim někdo pošle zprávu, kterou vygenerovala umělá inteligence.

Michal: Chápu i tyto pocity. Jsem toho názoru, že nejlepší je být co nejvíce autentický, protože člověk stejně skončí u autenticity. Když je ve vztahu, tak nemůže neustále využívat ChatGPT nebo jinou technologii, aby za něj komunikovala.

Na druhou stranu to může pomoci si třeba uvědomit, že používá ne úplně ideální vzorce při seznamování. Právě tím, že umělá inteligence generuje úplně jiné odpovědi nebo první zprávy, než které by vymyslel sám.

Petr: Co když spojíme AI s rozvojem robotiky v sexuálním průmyslu? Nebudou za pár let k dispozici zařízení, která nabídnou typ a intenzitu stimulace, které člověk nebude schopen?

Michal: S tím bych souhlasil, to určitě přijde. Už nyní existují zařízení, která umožňují člověku mít sex s humanoidní figurínou, která připomíná člověka. I v Praze je podle mě pár takových míst. Samozřejmě první věc, která člověka napadne, je, co kdybychom vložili do těchto avatarů umělou inteligenci? Umí totiž komunikovat, třeba i eroticky. Bude to posun na úplně jinou úroveň. Možná se avataři začnou i hýbat. Bude to ještě zajímavé.

