Kateřina z Kolína se poprvé stala maminkou v jednadvaceti letech. S partnerem se ale po několika letech rozešla a ze vztahu si odnesla dluh. Rozhodla se proto, že by ho mohla částečně zalepit darováním pohlavních buněk – vajíček. Kliniku navštívila čtyřikrát.

Bílá místa umělého oplodnění Darování pohlavních buněk je v České republice zcela anonymní. Neexistuje ani registr anonymních dárců, který by ale v budoucnu mohl vzniknout v rámci připravované novely, která leží v Poslanecké sněmovně. Za darování sice nenáleží mužům a ženám oficiálně žádná finanční odměna, ale kliniky jim vyplácejí peníze za „prokazatelně vynaložené výdaje spojené s darováním". Mužům výrazně méně než ženám. Za jeden odběr tak žena může vykázat výdaj až 33 tisíc korun. V Česku neexistuje kontrola nad tím, kolikrát a kam chodí dárci a dárkyně darovat.

„Úspěšné darování vajíček. Už mně bylo naznačeno, že jsem taková jako profesionální nosnice, že všechno probíhá tak, jak má, že se jim hodím do krámu,“ popisuje pro server iROZHLAS.cz.

Po nějaké době ale chtěla s novým partnerem otěhotnět a nastal problém. Sama proto musela vyhledat reprodukční kliniku, která jí předepsala hormonální stimulaci, aby jí vajíčka dozrávala.

Darování a případné problémy s početím ale do spojitosti nikdo z vyšetřujících lékařů nedával. Stejného názoru je i Štěpán Machač, šéf Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP. Pokud nenastanou nějaké komplikace, tak podle něj několikanásobné darování nijak neovlivňuje plodnost ženy.

Kateřina darovala vajíčka poprvé v 27 letech, což je dlouhodobý věkový průměr, kdy se v Česku rozhodnou ženy darovat pohlavní buňky. Vždy jí jich odebrali okolo třinácti.

„Nejdřív jsem to brala jako dobrou finanční injekci pro mě a samozřejmě pro moji rodinu. 23 tisíc na ruku. To asi nikde nedostanu za ‚pár hodin‘, takže jsem s tím byla spokojená. Ale pak už jsem nad tím začala přemýšlet a člověk bohužel zjistí, kolik lidí kolem mě nemůže,“ ohlíží se.

„Při druhém nebo třetím odběru už jsem se začala zajímat o to, kam jdou, jestli se to daří. Na klinice mi samozřejmě nesměl nikdo nic říct, ochrana osobních dat je jasná, ale naznačili mi, že vzhledem k tomu, že tam chodím opakovaně, tak jsem spolehlivý dárce a všechno se daří,“ popisuje.

Naprostá většina vajíček odebraných v České republice míří zahraniční klientele, která ve velkém množství tuzemské kliniky navštěvuje. Podle poslední zveřejněné ročenky Ústavu zdravotnických informací a statistiky za rok 2020 jde cizinkám na 85 procent v Česku odebraných vajíček. Mírný pokles byl v roce 2020, který ovlivnila pandemie koronaviru.

Reprodukce 2.0 Otázkám kolem umělého oplodnění se věnuje i Kateřina Hrochová v novém dokumentu České televize Reprodukce 2.0, na kterém spolupracoval i Vít Kubant. Dokument odvysílal program ČT2 toto úterý 28. 11. od 20.55 hodin. Ke zhlédnutí je i na webu ČT iVysílání.

„Trend odpovídá všeobecně známé skutečnosti, že Česko je cizinkami vyhledáváno jako zdroj darovaných vajíček, což je spojeno s tím, že uvedená léčba je v České republice zákonem povolena, s dostupností dárkyň v systému anonymního darování, s kvalitou léčby v Česku a intenzivním marketingem pracovišť asistované reprodukce,“ zdůvodnil v ročence její autor Karel Řežábek, lékař asistované reprodukce z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Takový osud čekal podle Kateřiny i její genetický materiál. „Začetla jsem se v materiálech na konferenčním stolku, který byl v čekárně, a byly tam časopisy jenom v italštině, přišlo mi proto, že to je asi zjevně pro italskou klientelu. Takže doufám, že ty děti jsou zdravé a žijou u moře, to by mě potěšilo nejvíc,“ uvažuje.

Na to, že se z dárcovského programu stává byznys, upozorňuje členka Bioetické komise Rady Evropy a Etické komise ministerstva zdravotnictví Hana Konečná, která dřív byla příznivcem darování. „Jenže díky technologickým možnostem a změně myšlení společnosti se z toho stala masová záležitost a přinesla obrovská rizika. Těmi jsou komercializace lidského těla a problémy s identitou takto narozených dětí,“ uvádí pro server iROZHLAS.cz.

Jediným „čistým řešením“ je podle ní s dárcovstvím gamet a náhradním mateřstvím skončit.

Ale zpět ke Kateřině z Kolína. Po několika letech se s novým přítelem pokoušeli o miminko, po roce a půl nezdarů se však museli obrátit na tu samou reprodukční kliniku, kam dříve chodila darovat. „Třeba dva roky jsem tam nešla a pak už jsem bohužel byla na té druhé straně barikády,“ vzpomíná.

Diagnóza? Partnerovi zřejmě kvůli sedavému zaměstnání vyšly špatné výsledky ve spermiogramu, problém měla ale i Kateřina.