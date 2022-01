‚Věřila víc cizím než rodině.‘ Syn folkové zpěvačky Horké se zlobí, že její úmrtí ovlivnili antivaxeři

O víkendu přišel o mámu. Hana Horká, zpěvačka folkové skupiny Asonance, zemřela v neděli. Bylo jí jen 57 let. „Rozhodla se, že raději prodělá nemoc, než aby se očkovala,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz její syn Jan Rek, člen skupiny Jelen. Úmrtí dává do souvislosti s koronavirem a na sociálních sítích kritizuje dezinformátory a antivaxery. „Je to ilustrativní příklad pro kruhy kolem Jaroslava Duška, Lukáše Pollerta, Soni Pekové,“ dodává hořce. Rozhovor Praha 13:39 17. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Rek, člen skupiny Jelen a syn folkové zpěvačky Hany Horké (vpravo) | Foto: Radek Kudláček/Oldřich Svoboda | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Ano, jsem prodělanec a přežila jsem i zbloudilou deltu,“ psala vaše máma Hana Horká v pátek na facebooku. V neděli zemřela. Můžete popsat, co se od pátku do neděle stalo?

Upřímně, vlastně nic. My jsme s tátou očkovaní, ale dostali jsme to (covid - pozn. red) přes Vánoce. Bylo nám blbě tři dny, pak následovaly spíš postcovidové stavy jako ztráta čichu a tak. Mamce bylo špatně pět dní.

A paní Horká koronavirus měla také o Vánocích?

Ne, teďka později. Ona tomu šla normálně naproti. Teď už jí nic moc nebylo, vyrazila normálně na procházku, ráno se převlíkla. Jenom řekla tátovi, že ji bolí záda, tak jsme je namazali a šla si na chvíli lehnout. Podle všeho se udusila během deseti minut. Mělo to takhle rychlý spád.

Jste si jistí, že úmrtí bylo způsobeno covidem?

Na nic jiného to nevypadá.

Popsal jste, že se vrátila z procházky, šla si lehnout a následně se udusila. Už to ale bylo nějakou dobu poté, co jste covid prodělali. Tak jen, abychom si ujasnili souvislosti.

Bylo to ale spíš tak, že jste sice bez příznaků, ale stále nemocní. Asi to tedy spíš bylo tímhle.

Jak to myslíte?

Pokud mám nařízenou izolaci dva týdny, ale pak ještě nemám čich, tak jsem dál nemocný.

Tím, že zemřela doma na udušení, bude následovat nějaká soudní pitva?

Ještě jsme o tom nemluvili, ale patologie to řeší.

Radši covid než očkování

Uvedl jste, že vaše máma „tomu šla naproti“. Můžete to rozvést?

Asi nevyjmenuju úplně přesně podmínky izolace… ale měla být od nás (covid pozitivních - pozn. red) pryč, držet se dál, ale rozhodla se, že s námi bude normálně doma a radši prodělá nemoc, než aby se šla očkovat. Nejdřív jí vyšel negativní PCR dokonce na žádanku. Pak to ale dostala, šla na druhý test a byla pozitivní.

Tohle se tedy dělo v prosinci, nebo později?

První týden v lednu nebo konec prosince.

Vy sám jste po její smrti napsal komentář, ve kterém jste sarkasticky děkoval například Jaroslavu Duškovi, Danielu Landovi nebo Soně Pekové, kteří vám „sebrali mámu“. Na sociálních sítích sdíleli názory, které popíraly škodlivost koronaviru, stavěli se odmítavě k očkování. Ovlivnili ji podle vás zmínění?

Stoprocentně, stoprocentně. Vím přesně, kdo za jejími názory stojí. Rok jsem to měl na talíři. Je smutné, že věřila víc cizím lidem než vlastní rodině.

Prvně si vybavím třeba (Andora - pozn. red) Šándora, byl to nějaký článek bez jakékoliv konkrétní informace. Jenom, že bezpečnostní expert říká: Nevíme, co je ve vakcínách. To byla asi tak celá argumentace. Když si veřejný prostor projedete, tak je tam Dušek poměrně často.

Nejsou to třeba jenom úplné dezinformace, ale i odvolávání se na přirozenou imunitu nebo protilátky, které jsou získané nemocí. Akorát je to schválně upraveno tak, aby se to líbilo pouze jedné straně, podle mého názoru.

Dokážete říct, odkdy se rozhodla následovat tento myšlenkový proud? Snažila se získat přirozenou imunitu?

Přesně tak, byla to i celková ignorace čehokoliv jiného. Když jsme se bavili o těhle věcech, tak mi říkala to samé a pořád omílala tyhle argumenty. Pro mě to ale asi argumenty nejsou. Ale pořád mi to omílala, i když není jediná z mého okolí, komu se něco takového stalo (úmrtí na covid - pozn. red). Říkala mi, že asi žije v jiné realitě, a pořád tapetovala Duškem.

Mimo realitu

Vybavíte si konkrétní argumenty, kterými vám oponovala?

Prvně to, že asi žije v jiné realitě. To znamená – covid je bublina.

Já jsem ze začátku měl pochopení pro skeptiky, co se týče covid vakcín, ale zvrhlo se to přesně do tohohle proudu, že se odvoláváme na přirozenou imunitu. Což tlačí třeba pan Jan Vojáček. To byly konkrétní argumenty. Vojáček to, myslím, formuloval tak, že „nejsem antivax, ale“. Následoval elaborát o přirozené imunitě. To vím, že jsme spolu řešili.

Vaše máma tedy odmítala očkování?

Ano.

Ostatní členové rodiny jsou naočkovaní?

Ano.

Snažili jste se mámu přesvědčit?

Ano. Ale marně a dlouho.

‚Není to sranda‘

Jak byste teď poradil lidem, kteří mají ve své rodině někoho, kdo odmítá očkování? Jak se s ním o tom bavit, jaké argumenty používat, na co je odkazovat?

To je strašně těžké. Čísla, grafy nikoho nezajímají, stejně jako apel na autoritu. Pokavaď to samozřejmě nehraje do karet té jedné straně. Jde o osobní zkušenosti a realitu, ve které žijeme. Není to sranda. Asi je záhodno docela tvrdě oponovat, když to ten druhý nepochopí.

Skupina Asonance (Hana Horká úplně vpravo) | Foto: Oldřich Svoboda

Vy i vaše máma jste z hudebního prostředí. Můžete sdělit, jaké panují nálady směrem k očkování v umělecké branži? V médiích například jako odpůrkyně očkování a protikoronavirových restrikcí vystupuje Ilona Csáková.

Já si myslím, že konsenzus je takový, že očkování je dobrovolné, ale nelze čekat, že na neočkované se budou brát ohledy. Což mi začíná vadit přesně kvůli těmhle věcem, protože pořád jsme v pandemii. Ale je to samozřejmě legitimní názor, který se formuje nebo formoval loni. Teď si myslím, že to bude zase jiné.

Měla máma problém i s jiným typem očkování? Nebo se vše vyhrotilo až s koronavirem?

Celkově. To si vybavuju úplně přesně, že mi napsala výčet mých očkování a gratulovala mi neironicky, že jsem to všechno ustál. Takže tuberkulóza a žloutenka v době povodní, když se očkovaly děti a tak. Což mi přijde nefér, protože to říká zástupce generace, která naočkovaná je, ale svým dětem by to upírala.

Ale nechala vás naočkovat. Jste naočkovaný?

Ano, jsem normálně naočkovaný.

Ilustrativní případ

Proč jste začal o úmrtí mámy mluvit na sítích? Šlo vám o to, abyste varoval další lidi?

Přesně tak. Nechci z toho dělat žádnou Darwinovu cenu. Neříkám, že je dobře ta situace, která se stala. Ale myslím, že je to ilustrativní příklad pro tyhlety kruhy kolem Duška, Pollerta, Pekové a tak.

Co byste vzkázal neočkovaným lidem a těm, kteří popírají koronavirus?

Já vám to řeknu spíš takhle. Lidi nezajímají grafy, čísla. Ale myslím, že osobní zkušenosti to dokážou dost nalomit. Pokud není legitimní důvod se nejít očkovat, tak myslím, že co se týče zdraví, nemůžeme si tu hrát na individuální zodpovědnost.

Je to asi tak, jako kdybychom neměli přikázané pásy v autě. Vím, že je to ohraný příměr, ale je to tak.

Jan Rek | Foto: Radek Kudláček