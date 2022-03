Devítiletá gymnastka Polina uprchla z Kyjeva před ruskou invazí. Sportovní zázemí našla v Havířově

Tělocvičnou sportovní haly v Havířově se nese ruch padajících kuželů, který se míchá s pokyny trenérek. „Pořádně tu vlnečku!“ pronese k jedné ze svých svěřenkyně trenérka Lucie Hýžová. Dohlíží i na devítiletou ukrajinskou gymnastku Polinu. „Jsme strašně rádi, že přišla mezi nás, protože ukrajinské gymnastky jsou opravdu na vysoké úrovni. Pro děvčata to bude velká motivace,“ říká trenérka. Havířov 14:00 11. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mladá ukrajinská gymnastka Polina | Foto: Andrea Čánová | Zdroj: Český rozhlas

„Jsem už starší ročník, tak jsem oprášila ruština. Komunikujeme rukama nohama. A holky už si našly překladač na telefonu,“ popisuje trenérka metody, jak zdolávají jazykové bariéry.

Polina jim předvádí svou sestavu s kužely a vysvětluje, jakému nářadí se říká bulavy. „Moc se mi tady líbí, jsem zvyklá trénovat i čtyři hodiny denně,“ říká útlá dívenka.

V jídelně u Olgy | Foto: Andrea Čánová | Zdroj: Český rozhlas

Do dveří tělocvičny nakoukne matka malé ukrajinské gymnastky. Je znát, že se tvář utrápené ženy alespoň na chvíli rozzáří. Laryse je 43 let a hned po útěku z Kyjeva do Ostravy sháněla kvalitní oddíl gymnastiky.

„Gymnastika je u nás hlavní téma. Když Polina přišla z prvního tréninku, všem nadšeně vyprávěla, že byla na tréninku a půjde zas. Pro dceru je zkrátka gymnastika vším,“ vysvětluje Larysa.

ONLINE: Putin podpořil, aby se do bojů na Ukrajině zapojili bojovníci z Blízkého východu Číst článek

Maminka s dcerkou jely z Kyjeva 27 hodin. „Sedly jsme do auta, vzaly dokumenty a jely. Cestou jsme míjely tanky. Vzaly jsme si jen minimum věcí,“ popisuje útěk z Ukrajiny. V autě byly dvě dospělé ženy a čtyři děti, i proto neměly moc zavazadel.

Havířovský klub moderní gymnastiky proto uspořádal sbírku. Ohlas mezi rodiči je velký. „Koupíme Polině náčiní. Ona neměla ani tréninkové oblečení. Holky jí daly nějaká tílka, kraťásky. Koupíme jí nové,“ říká trenérka Lucie Hýžová.

Všichni, kteří z Kyjeva prchali v jednom autě, tedy dvě dospělé ženy a čtyři děti, bydlí provizorně u jejich ukrajinské kamarádky Olgy v Ostravě. Matky si shání práci a nové bydlení.