Mluvit o úřední maturitě, když už jsou zkoušky rozběhnuté, mi přijde nefér, říká ředitelka gymnázia

Jak budou vypadat letošní maturity? Projeví se na výsledcích maturantů distanční výuka a opakované debaty politiků o úřední maturitě? A bylo by na místě v zájmu dohnání učiva zkrátit letošní letní prázdniny? Hostem Tomáše Pancíře ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byla předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií a ředitelka gymnázia Nad Štolou Renata Schejbalová. dvacet minut radiožurnálu Praha 21:11 27. dubna 2021

Poslanecká sněmovna minulý týden uložila ministru školství Robertu Plagovi, aby do středy interním předpisem ministerstva školství umožnil žákům středních škol získat takzvanou úřední maturitu. Pan ministr tomu ale zatím nevyhověl. Co tento souboj znamená pro střední školy? Připravujete se na variantu, že by nakonec mohla být i úřední maturita?

Nepřipravujeme. Připravujeme se na variantu, že maturita bude a bude s těmi úlevami, které jsou. Zdá se mi nefér o úřední maturitě vůbec mluvit, protože na mnoha školách se už maturitní zkoušky rozběhly a mohly se rozběhnout i praktické zkoušky na odborných školách.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s předsedkyní Asociace ředitelů gymnázií a ředitelkou gymnázia Nad Štolou Renatou Schejbalovou

Na řadě škol mají v rámci profilové části písemné práce a ty už také běží. Mluvit v této době, kdy jsou maturitní zkoušky rozběhnuté, o tom, že by mohla být úřední maturita, mi přijde nefér. Studenti by měli vědět, že to bude tak a tak.

Máte zkušenost s tím, že někteří studenti stále spoléhají na to, že úřední maturita nakonec bude?

Mluvila jsem s našimi studenty a myslím si, že ani ne. Učí se, využívají konzultace a připravují se k maturitě. Někteří mi dokonce řekli, že by to bylo zahození roční práce a ani by si ji nevzali. Naopak někteří by tu možnost pochopitelně využili, protože to je lidské.

Máte nějaký průzkum, jak velká část studentů by měla o úřední maturitu zájem?

Průzkum jsem si dělala, když se o tom začalo mluvil poprvé a u nás ve škole to vypadalo asi na 20 procent žáků, kteří by o ní uvažovali.

Vy jste jako Asociace ředitelů gymnázií reagovali už na začátku března na slova pana premiéra, který chtěl zavést úřední maturitu. Říkáte, že se teď vaši žáci učí, ale mělo to na ně nějaký vliv?

U nás nemělo a neslyšela jsem o tom ani na jiných gymnáziích. Myslím si, že by se mohlo jednat o nerovný přístup ke vzdělání. Minulí a budoucí maturanti by mohli být poškozeni, protože skládali a budou skládat zkoušku v normálním režimu. Zaráží mě, že se mluví o maturitě zadarmo, ale nemluví se o státních závěrečných zkouškách zadarmo.